Mir y Rins coinciden: "El motor 2022 tiene mucha más potencia"

La pareja de Suzuki aguardaba con gran interés el test de Misano para empezar a preparar la próxima temporada. Después de que Mir viera el domingo cómo se le escapaba la posibilidad de revalidar el título, su mirada ya está puesta en 2022.

En idéntica situación se haya su compañero Álex Rins, que está deseando acabar una temporada 2021 en la que no le ha salido nada y que se toma este test como el inicio de de los ensayos para la próxima campaña.

Después de ganar el título de pilotos el pasado año, Suzuki no progresó tanto como sus rivales durante el invierno y varios fabricantes le han pasado por encima. De cara a ir recuperando terreno, Suzuki ya ha traído la moto de 2022 para probarla en estos dos días de test. Tras no poder rodar por la mañana por culpa de la lluvia que cayó por la noche, Mir y Rins se lanzaron a probarla a primera hora de la tarde.

"Ha sido una pena no rodar por la mañana. Por la tarde completamos todo el programa del día. Dentro del programa estaba probar el nuevo motor 2022. Estoy bastante contento. Funciona un poco mejor, he notado que tiene mucha más potencia. Necesitamos adaptar pequeñas cosas, que son normales para motores nuevos, y seguir trabajando para el año que viene. No se ve ningún punto negativo", comentó Rins.

El #36 coincide en el análisis del barcelonés, afirmando que el nuevo motor mantiene el carácter de Suzuki y que es una evolución a mejor de la actual versión.

"Mantiene el carácter de Suzuki. Creo que va en la dirección correcta. Un poco más potente, eso creo que nos ayudará. No es una revolución, creo que es una evolución", señaló.

Este miércoles, los dos españoles seguirán probando más elementos de la moto de 2022.

"Mañana será un día duro. Tenemos varias cosas que probar. Una será el chasis y luego trabajar en los detalles. Tenemos diferentes ideas de electrónica", comentó Mir, mientras que Rins se centrará en el holeshot trasero: "El plan para mañana es centrarnos en el regulador trasero de altura, con él, sin él, para ver los puntos fuertes y débiles, y algo más de setup", remachó.

