Mir: “No tengo ninguna duda de que Rins y yo estaremos delante”

Sepang.- Desde el inicio del que va a ser su segundo curso en MotoGP, Joan Mir está dando un paso al frente. El balear, ya recuperado completamente del fuerte accidente que sufrió el pasado verano en el test de Brno, ha podido descansar y prepararse a fondo este invierno.

Mir acabó noveno en el arranque del test, y en la jornada del sábado escaló hasta la cuarta plaza, a solo 159 milésimas del mejor tiempo hecho por Fabio Quartararo, tras haber liderado incluso la clasificación al inicio. El piloto de Palma, además, fue la mejor Suzuki del día, aventajando en más de dos décimas a su compañero Álex Rins.

"Contento de cómo van las cosas. Quería comenzar aquí como lo dejamos el año pasado y esto está pasando. Estamos creciendo de forma gradual, en cada sesión he ido mejorado. Por la mañana hicimos un tiempo decente y por la tarde probamos muchas cosas, y eso hay que analizarlo. No cantaremos victoria antes de tiempo, aún hay margen de mejora, pero estamos completando días buenos. Ayer dimos un paso adelante", comenta Mir.

El antiguo campeón de Moto3 confía en estar delante, pero avisa que los tiempos en los test no son ninguna referencia.

"Hacer buenos tiempos en los test no quiere decir nada, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Hay veces que vas rápido en los test y llegas a Qatar y hay sorpresas. No me cabe duda de que este año Álex [Rins] y yo estaremos delante. En cuanto talento creo que estoy cerca de los más rápidos, y allí es donde quiero estar", indica.

Tras un prometedor año de rookie más centrado en conocer la moto y adaptarse, Mir ya ejerce plenamente como piloto de MotoGP y está completamente involucrado en el desarrollo de la Suzuki.

"Vamos encontrando cosas que me hacen ir mejor. Hoy fue una locura porque probamos muchas cosas. Mañana habrá que comenzar a descartar. El nuevo chasis tiene aspectos positivos y también negativos. Haré una tanda larga para ver cómo estoy físicamente y saber si hemos encontrado una buena base", remacha.

