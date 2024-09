Mir: "El resultado de Misano 2 es real, la mejora fue evidente"

Ni una sola vez en los trece primeros grandes premios de la temporada los dos pilotos de HRC, Joan Mir y Luca Marini, habían terminado una misma carrera en los puntos, y tanto el 11º lugar del mallorquín como el 12º del italiano, son su mejor resultado personal del curso. Así pues, el Gran Premio de la Emilia Romagna celebrado el pasado fin de semana, pese a que aparentemente fue un nuevo desastre para la armada nipona, acabó siendo una buena noticia.

"Y todo eso quedándome el último en la salida, esto no se dice", desveló Joan Mir hablando con Motorsport.com. "En la salida me han dado un golpe y me he quedado último, a 'Raulito' (en referencia a Raúl Fernández) le voy a estirar de las orejas", amplió lo sucedido el de Honda.

Curiosamente, unos minutos antes, el piloto de Trackhouse Aprilia, en su encuentro de medios, había dicho que era Mir quién le había golpeado.

"¡¿Cómo?! Jajaja, no. En la salida me ha pegado un bamboleo que me ha dejado último, las imágenes lo dejan claro", quiso aclarar el de Honda.

El sábado Mir se quejó, amargamente, de una vibración severa en la parte trasera de su moto, pero el domingo su rendimiento mejoró claramente.

"En la carrera he ido a más, he hecho un buen ritmo. La diferencia del sábado al domingo es que mejoramos la vibración un poquito. Ese ha sido el gran cambio", ilustró.

"Estoy contento porque fue un resultado real, no es el típico de acabar el 12 porque llovió y muchos entraron a cambiar de moto", recordó la carrera de dos semanas antes en el mismo circuito, un un fin de semana que, por cierto, Mir no pudo disputar por sufrir un proceso de gastroenteritis aguda.

"A principio de temporada, como resultado real, podía llegar a hacer un 12º (Portugal y Jerez) o 13º (Qatar), pero el 11º de este domingo es un resultado real y hay que estar contentos, adelanté a muchos pilotos", dijo antes de admitir que "también es verdad que por delante se han caído algunos pilotos, Pecco creo", en referencia a Brad Binder, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, que por ese orden se cayeron cuando estaba en la parte delantera de la carrera.

"Estoy feliz porque fui capaz de quitarme de en medio muchas motos mejores que la nuestra, adelanté mucho y he vuelto a sacar el ritmo de menos a más que me caracterizaba en el pasado", sobre todo en su época de Suzuki y aquel inolvidable 2020, cuando fue campeón.

"La verdad es que lo disfruté, hicimos un buen trabajo. Hay que recordar que para mi este fue el primer fin de semana, ya que el anterior no pude correr, todos vienen de otro gran premio y el test de hace dos semanas", subrayó.

"Haber podido hacer este ritmo y acabar a medio minuto (a 33.062 del ganador Enea Bastianini), cuando la semana pasada acabaron a un minuto (Johann Zarco, primera Honda, 12º a 1.02.637), demuestra que hemos mejorado".

"Me he sentido cómodo, si llego a tener un ritmo mejor desde el principio, en un grupo más rápido, hubiera estado mucho más adelante, estoy contento, hemos dado un paso adelante", volvió el mallorquín, que explicó las claves de esa mejora.

"La aerodinámica y una cosa que han traído del basculante que también ha funcionado. Estas dos cosas y el trabajo que han hecho internamente en el box Santi (Hernández, su ingeniero de pista) y mi equipo, entender qué hacer con la vibración, que era imposible y lo han arreglado, me ha permitido pilotar la moto y ser más competitivo en pista", zanjó Mir, visiblemente contento con la mejor "real" experimentada con la RC213V en Misano.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!