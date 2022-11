Mir quiere pasar por el quirófano para solucionar el problema en su brazo

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir se vio afectado durante la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia de la dolencia conocida como síndrome compartimentar, que es el aprisionamiento de los nervios del brazo, en su caso concreto, el derecho, algo que "no me había pasado nunca y me pilló por sorpresa".

El mallorquín, tras ser explorado por los médicos entonces, tomó la decisión de esperar a la carrera de Valencia, otra pista exigente con el físico, para comprobar si el problema era persistente o, simplemente, había sido un episodio puntual.

Una vez terminada la carrera del domingo, el campeón del mundo de 2020 explicó que, pese a no volver a sufrir la dolencia, sí tuvo molestias y, por tanto, su intención es la de pasar por el quirófano para solucionar el problema antes de afrontar, en febrero, la pretemporada con su nuevo equipo.

"He tenido un hormigueo en los dedos de la mano durante las cinco últimas vueltas", explicó Mir.

"No es nada que me haya condicionado para pilotar, cosa que me alegra, pero he sentido algo, una sensación que no me ha gustado. Voy a explicarle al médico a ver que podemos hacer", añadió.

Tras la carrera de Malasia, Mir valoraba operarse, y ahora cree que esa es la solución.

"Me gustaría operarme, sin saber de medicina, por las sensaciones que he tenido, creo que deberíamos solucionarlo pasando por el quirófano".

En cualquier caso, este martes Mir estará en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia para subirse, por primera vez, a la Honda y completar el primer test de pretemporada con su nueva moto. El de Palma de Mallorca fue anunciado como nuevo piloto del fabricante japonés a finales de agosto de 2022, y desde entonces solo consiguió entrar en los puntos en la última cita del año, aunque se perdió varias citas por sus complicaciones físicas que podrían seguir lastrando su primera toma de contacto con la firma del ala dorada.