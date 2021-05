Mir: “Quartararo está muy fuerte, pero podemos jugar nuestras cartas”

El campeón del mundo de MotoGP volverá a salir desde la cuarta fila de la parrilla de salida, lo que le obligará, una vez más, a tener que remontar lo antes posibles si quiere estar en la lucha por el podio.

Pese a clasificar tan lejos, el mallorquín se mostraba satisfecho con el trabajo realizado este sábado en el Gran Premio de España.

“Estoy un poco decepcionado con la Q2, pero contento con cómo ha ido el día. Hemos trabajado bien, bastante para la carrera y soy competitivo. Aquí Yamaha y Ducati están fuertes, es una pista muy buena para ellos, pero creo que podemos jugar nuestras cartas y hacer una buena carrera mañana”, valoró el piloto de Suzuki.

La jornada se vio salpicada por un buen número de caídas, sobre todo en el FP4, aunque también en el FP3 donde Marc Márquez sufrió una escalofriante.

“El tema de las caídas fue por el viento frío y el asfalto caliente, pero sobre la moto no estaba tan caliente como para preocuparse por el viento, y eso hace que se enfríen las gomas y provoquen las caídas. El viento fresco ha hecho perder un poco de grip”, era la explicación de Mir.

Para el de Suzuki, el problema se centraba más en la parte final del circuito, en las curvas rápidas.

“Los dos primeros sectores son curvas lentas y se me da bien, no tengo problemas. Donde tenemos más dificultad es en el último sector, el tercero con goma usada sale bastante bien, pero el último me ha costado un poco más, sobre todo por el viento frío, en la curva 7 se enfría la goma y pierdes décimas”, argumentó.

Mir mostró un buen ritmo en el FP4, en el que terminó 7º (1:38.079), girando siempre con goma media delante y detrás.

“Para mí, el neumático medio con la temperatura de hoy estaba muy al límite, por eso por la mañana he ido más rápido (en el FP3 hizo 1:37.036), con más calor. Hemos dado el cien por cien y estamos cerca. Mañana lo que me puede ayudar es que haga más calor, como se espera. Si es así podré poner el medio delante y ser más rápido. No estamos en una mala posición, seguro hay otros que están peor, y otros mejor”.

Durante el FP3 Mir se encontró en medio de la pista a Viñales, y tanto en la pista como al entrar ambos juntos al pitlane, el mallorquín mostró su enfado.

“Cuando hemos entrado en el pitlane no le he hecho una peineta, seguramente le he levantado la mano, pero no era el pulgar diciendo OK. En el FP3, con la primera goma, me he encontrado a Maverick en medio de la pista, no se ha visto por TV, no se ha penalizado, una pena, no pasa nada. Seguro que cuando lo haga yo me sancionan”, dijo algo molesto el de Suzuki, que en Qatar ya fue víctima de un encontronazo con Jack Miller,

En las cuatro carreras de la temporada, Mir no ha podido clasificar en parrilla más allá de dos novenos y dos décimos puestos, como si hubiera un muro para él en la Q2, mental o mecánico.

“No considero que sea un muro mental en este caso. Hemos podido pasar a la Q2 directos, con un buen tiempo, estamos viendo la luz al final del túnel en ese sentido, pero otras motos hacen la vuelta muy fácil. Nunca somos brillantes en clasificación, nunca. Aquí hemos podido ver buenas cosas, el ritmo es bueno y estamos cerca a una vuelta. Vamos a intentar mejorar, estamos apretando tanto yo mismo como al equipo para tratar de mejorar este aspecto”.

Con las caídas, sobre todo las de Márquez y Pol Espargaró en la curva siete, se ha abierto un debate sobre la seguridad del Circuito de Jerez.

“Se debe mejorar la seguridad en este circuito, vamos muy rápido y los muros están muy cerca, siempre que te caes en una curva rápida tocas el muro y eso es muy peligroso. No hay asfalto en las escapatorias y cuando te caes estás enseguida estas en la gravilla, todos los circuitos están mejorando la seguridad y aquí de momento no se está haciendo. Creo que se están tomando medidas, pero no serán suficientes. Hay que seguir mejorando la seguridad del circuito”.

De cara a la carrera, Mir apunta sobre todo a Quartararo y, también, a Morbidelli. Pero no se descarta.

“Fabio ha ganado confianza. Esta es una pista Yamaha y todas van rápido. Será difícil aquí poder luchar por la victoria. La carrera ideal sería remontar a la quinta plaza en la salida, hacer las cosas bien y llegar al final con buen ritmo para ver si podemos llegar a las últimas vueltas para luchar por el podio y, si se da, por la victoria”, zanjó el campeón de MotoGP.

