Mir: "Este año seguro que es el más importante de mi carrera"

La marcha de Marc Márquez y el cambio radical en la decoración de la RC213V de Repsol Honda escenifican la importancia de los cambios que afronta el equipo japonés en el Mundial de MotoGP, una transformación que Joan Mir espera poder pilotar en su condición, ahora mismo, de piloto más experimentado del equipo.

El mejor resultado de Mir en 2023, el año de su debut con Honda, fue un quinto puesto en India, el resto de careras no pudo estar en el top 10, una tendencia que espera poder enderezar, aunque el primer obstáculo con el que se encontrara, seguramente, será el permanente recuerdo de Márquez, que no estará en Honda por primera vez desde 2013.

"No he pensado en él en todo el año, y no lo voy a hacer este. Es más lo que se habla fuera. Aquí el objetivo es volver a estar en lo más alto, al margen de qué piloto haya estado con el equipo en los últimos años", se sacudió el tema Mir este martes, en la presentación del equipo Repsol Honda 2024, celebrada en Madrid.

El mallorquín se mostró encanado "con la nueva decoración de la moto, es espectacular, con un toque vintage", dijo.

Pese a sufrir mucho el pasado curso, Mir prefiere esgrimir la cara más positiva posible de cara al nuevo curso..

"Soy muy optimista ahora mismo. En Honda han trabajado muchísimo, han mejorado la moto en peso, potencia y grip de manera bastante notable. De Valencia a Sepang se ha dado otro paso. Tengo más ganas que nadie de sacar esta situación adelante", enfatizó.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

A última hora el año pasado, Mir pidió a Honda trabajar con el equipo técnico de Marc Márquez, con el ingeniero de pista Santi Hernández al frente.

"Hemos encajado muy bien desde el primer momento. Nos hemos podido conocer mucho, compartimos una manera de trabajar muy similar. Está saliendo todo muy natural", explica.

También le preguntaron por el hecho de haber sido padre y el inevitable tópico de si ello le hará perder velocidad.

"En el primer entrenamiento que hice estuve pendiente de si había perdido alguna décima", brometó. "Cuando eres padre despiertas algún instinto de supervivencia. Es un momento que me está sumando".

Otro tópico es que al primero que debe ganar un piloto es a su propio compañero de equipo y Mir va a tener un hueso duro con el debutante Luca Marini.

"Eso es lo que dicen, pero tu compañero también puede ser tu mejor aliado. Puede hacer que tu nivel suba. Luca es un gran piloto, viene de la mejor moto (Ducati), en cuanto a información viene con aires nuevos, podemos hacer un gran tándem", señaló.

Los aires que se respiran esta temporada entre los pilotos es que el exceso de controles electrónicos y aerodinámica se está saliendo del enfoque y que se debería volver algún paso atrás para que los pilotos tuvieran más el control.

"Los pilotos tenemos control absoluto. Las alas y demás dan prestaciones, hacen las motos más fáciles, pero quita algo de espectáculo, cuesta más adelantar. Iguala a los pilotos", resume.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Lo que está claro es que esta temporada, sin Marc Márquez en el equipo, el foco mediático bajará absolutamente, lo que puede ser malo por un lado, pero por el otro puede dar tranquilidad para trabajar.

"Depende cómo te lo tomes. Con foco o sin foco el trabajo en el box tiene que ser el mismo. Dentro del box no hay focos mediáticos", subrayó, antes de admitir que otro año en la 'sombra', como el 2023, no es asumible para un campeón del mundo.

"Este año seguro que es el más importante de mi carrera. Estar un año fuera del foco es fatal, dos ya ni te cuento", zanjó el mallorquín.