Mir no ha recuperado bien y valora "parar" después del FP3 del sábado

El campeón del mundo de 2020 sufrió una caída espeluznante en la primera vuelta de la carrera de Austria y se perdió, por lesión, el Gran Premio de San Marino y los test oficiales de Misano.

Tras dos semanas largas de intensa rehabilitación, el de Suzuki se presentó este jueves en la previa del Gran Premio de Aragón con ánimo y optimismo de cara a su reaparición.

Sin embargo, para Joan Mir las cosas no fueron como esperaba y acabó el día 21º en la hoja de tiempos, viéndose al mallorquín como tenía muchos problemas para parar la moto en las frenadas fuertes.

"Estoy un poco decepcionado, hemos trabajado mucho para llegar aquí con buenas sensaciones y son peores de lo que me esperaba, no puedo hacer la fuerza que debería con la palanca de freno, y en las curvas de derechas no puedo apretar el pie, no puedo girar y tengo que adaptarme a lo que me deja el dolor, no es lo que me esperaba", explicó Mir este viernes en MotorLand.

"A ver cómo recuperamos esta noche y cómo me levanto mañana, si estoy mejor y puedo pilotar de forma más aceptable, tiene sentido continuar, pero si voy a estar igual que hoy, sin poder sacar el cien por cien de la moto y el pilotaje, quizá habrá que parar unos días", advirtió.

Le plantearon a Mir si forzar el pie lesionado podía afectar en la recuperación cuando se está a las puertas de un triples y cinco carreras en seis semanas.

"No sé si puede ir hacia atrás la recuperación, pero si sigo seguro que no recuperaré igual de rápido que si estuviera parado o haciendo rehabilitación, y esto puede ralentizar el tema. Hay que valorarlo bien mañana la situación. No me lo esperaba, estoy sorprendido, hemos trabajado mucho para estar aquí y vivir ahora todo esto me está dando un poco de pereza", lamentó.

El momento de tomar la decisión en uno u otro sentido será tras salir a pista por la mañana.

"Después del FP3 decidiremos si sigo. Ahora estoy decepcionado y por eso pinta peor, pero hay que trabajar todo lo que se pueda y más ahora para entender qué está pasando y dónde podemos estar mañana", zanjó el mallorquín.

