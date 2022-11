Mir: "Que lleguen pilotos con aptitudes para ganar es bueno para Honda"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- El mallorquín se bajó este domingo por última vez de la Suzuki, la marca que le llevó a la clase reina en 2019 y con la que ha disputado un total de 65 carreras, con una victoria, trece podios y un título mundial, una moto, además, que se ha mostrado ganadora hasta el fina, logrando, con Alex Rins, dos triunfos en las tres últimas carreras del año, en Australia y Valencia.

Este martes, Joan Mir se ha subido a su nueva montura, la Honda del equipo oficial, una moto que no ha ganado ninguna carrera y que el domingo, en el último gran premio de año, protagonizó tres caídas, las de Alex Márquez, Pol Espargaró y su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez, demostrando que es una moto muy crítica. Un cambio que, sobre el papel, asusta un poco.

"Cuando me subí por primera vez a la Suzuki venían de un año también complicado. Un equipo que llevaba sin ganar el Mundial desde 2000, y lo hemos conseguido. No entiendo porque un equipo en el que todos tenemos muchas ganas de ganar no vamos a ser competitivos, es cuestión de tiempo que Honda de con la tecla y tenga una moto que nos haga ser muy competitivos", explicó el domingo por la tarde Mir en conversación con Motorsport.com.

"Creo que la llegada de dos pilotos frescos, nuevos, con aptitudes para ganar va a ser algo bueno para ellos, va a ser un cambio. Quizá estar años sin sacar resultados te crispa un poco, yo lo he vivido en Suzuki, y eso te cansa, así que creo que un poco de aire fresco irá bien a Honda".

El año pasado, en Portimao, Pol Espargaró aseguró que tras casi un año en HRC y viniendo de cuatro temporadas desarrollando una moto, nadie nunca le preguntó nada de KTM, su anterior fábrica. Ahora Mir deberá tratar de 'seducir' a los ingenieros de Honda para que sus opiniones sean escuchadas y tengan peso.

"Creo que, primero de todo, me van a escuchar y me van a poner un paquete que funcione. Si tu no demuestras, no te van a seguir apoyando, pero eso pasa en Honda, en Suzuki y en todas partes. Cuando no llegan los resultados y tienes un piloto al lado del box que acaba carreras en el top 5, que si alguien se despistas te acaba en el podio, que viene de estar parado media temporada y está ahí, pues es normal que le escuchen más a él", valora.

"Pero esto es una situación que si funciona y todo va para adelante, es mucho más fácil y agradecida, y es con la idea que llego a Honda. Si por lo que sea un día dejan de escucharme y hacerme caso, entonces me plantearé irme a otro sitio, es natural. Pero mi intención es que me escuchen y espero que lo hagan, si no lo hacen, mala suerte".