Mir: "No puedo decir qué, pero tenemos piezas nuevas que pueden funcionar"

El panorama en Honda es tan critico que un 13º puesto en Qatar a 18 segundos y medio del ganador, no se celebra, pero no se considera un mal resultado, incluso se puede cree que es un pequeño paso adelante en el desarrollo de la RC213V 2024. Además, en un circuito que nunca le fue bien a la moto de Tokio, lo que hace que Joan Mir albergue algunas esperanzas de seguir creciendo y localice el fin de semana de Portimao como un escenario idóneo para saber "dónde estamos".

A diferencia de su compañero de equipo Luca Marini, que se fue hasta Jerez para hacer test privado con la MotoGP, Mir no se sube a la moto desde la primera carrera del curso, hace dos semanas.

"Llego con ganas, la verdad", explicaba esta tarde el mallorquín en Portimao.

"Este es un circuito que de manera natural nos puede ir mejor que Qatar, por la moto. Y es importante aquí que podamos entender donde estamos", añade el que fuera campeón del mundo en 2020.

"Losail es un circuito un poco especial, hay muy poco agarre, y ese es un punto que tenemos que mejorar, de hecho (el agarre) es lo peor (de la moto) y aquí no es tan importante. Así que puede ser un fin de semana muy interesante para entender cosas", señalaba el mallorquín este jueves.

Esta misma semana el equipo de desarrollo de Honda, con Stefan Bradl y el ingeniero Ramón Aurin, han estado haciendo test privado en Jerez.

"También tenemos algunas piezas nuevas que vamos a montar que ha estado probando Stefan estos dos días y creo que pueden funcionar y ser un paso hacia adelante", unas novedades que "no puedo decir de que se trata, me tienen atado de pies y manos", bromea sin soltar prenda.

Aunque no lo nombra, también su compañero de equipo, Marini, estuvo en Jerez haciendo test y probando cosas nuevas, aunque su entrenamiento privado terminó con una fuerte caída, pese a lo cual acabó contento.

"No he hablado con él, no le he visto en todo el día. Parece que se cayó, pero no se nada de su test. Si está contento, eso que se lleva", zanja el #36.