Mir: “Saliendo octavo se puede luchar por la victoria”

Desde el jueves que llegó al Circuit de Catalunya, a Joan Mir no han parado de preguntarle por sus opciones de victoria el domingo, lo que le colocaría líder del Mundial de MotoGP. El de Suzuki acepta el reto y mantiene el objetivo de conseguir su primer triunfo en clase reina, pese a salir el octavo en parrilla.

“Ha sido una jornada bastante buena en general. El problema es que sufrimos en la clasificación, cuesta sacar los tiempos, o mejor dicho a los demás les cuesta muy poco lograrlos. De ritmo estamos bien, rápidos, el problema es que aquí es una lotería, no sabes muy bien cuándo va a bajar el neumático trasero de rendimiento y eso dará mucho juego. Habrá muchas sorpresas y puede hacer que la carrera sea imprevisible”, explicó Mir.

El hecho de salir un poco retrasado, no cambia sus planteamientos.

“No creo que varíe mucho la clasificación. Si tenemos ritmo se puede luchar por la victoria saliendo octavo en parrilla, si hacemos una buena salida y podemos estar entre los cinco primeros en carrera, si tenemos un poco más, que no lo sé, se puede luchar al final por ganar. Aquí cae mucho la goma y cuando lo hace es de verdad, pierdes un segundo por vuelta o un segundo y medio. Está todo muy abierto y no creo que sea un impedimento salir octavo para ganar”, insiste.

El agarre está siendo un caballo de batalla para los pilotos en Montmeló.

“El agarre es bastante mejor que el de ayer. La pista te permitía sentir más el neumático en las curvas de izquierda, que aquí hay pocas. No es el mejor Montmeló en agarre que he visto, pero esta tarde la pista estaba bien”, concedió el mallorquín.

Al de Suzuki solo le queda un neumático delantero blando, su opción de carrera.

“No tengo más, solo el delantero blando que es el que usaremos en carrera. Si hay una bandera roja, vamos a tener un problema, pero creo que lo va a tener todo el mundo. En este circuito funciona para cada moto o uno u otro (blando o medio), no los dos”, dijo.

Mientras Mir vuela, su compañero Alex Rins parece atravesar un pequeño bache, lo que impide que ambos se empujen, como ha sido habitual.

“Voy a lo mío, la verdad. Doy el cien por cien con lo que tenemos, con mi parte del equipo, y que cada uno se cocine lo suyo”, zanjó el tema.

Durante el FP4, Rins tuvo un ligero problema con el sistema de salida que baja la suspensión trasera.

“El sistema funciona bien. Es posible que no sea tan cómodo como el de Ducati, que aprietan un botón y baja. Nosotros tenemos que apretar con los brazos, pero funciona. Alguna vez, si no aprietas lo que toca, no lo pones, pero funciona bien”.

Con la carrera a las tres de la tarde, existe la posibilidad de una bajada de temperatura.

“Es un problema si baja la temperatura, pero será igual para todos. Si tenemos que cambiar el neumático delantero, el comportamiento de la moto será diferente”, avisó.

Por último, Mir habló del anuncio de la renovación de Valentino Rossi por Yamaha.

“Contentísimo de que Valentino siga. Es impresionante las ganas que tiene de seguir. Con la vida resuelta se podría ir a su casa, pero es un apasionado de esto y quiere seguir a toda costa, demostrando que le mueve su amor por pilotar”, cerró el de Palma.

