El mallorquín dispone de 14 puntos de ventaja sobre Fabio Quartararo, su más inmediato perseguidor, y de 19 sobre Maverick Viñales, que figura el tercero. Alex Rins es el sexto, el último de los que se pueden considerar candidatos a llevarse el Mundial, por más que se encuentra a 32 puntos de su compañero.

Mir ya ha dejado claro que uno de sus principales objetivos es el de ganar un gran premio, algo que todavía no ha logrado desde que debutó en MotoGP el curso pasado.

A la vez, el español es consciente de que tiene ante sí una oportunidad que por las circunstancias que se han vivido este 2020 probablemente sea única, de coronarse campeón del mundo. Para Suzuki sería la mejor forma de celebrar el centenario de la compañía, los 60 años de su vinculación con las carreras y las dos décadas desde el último título, conseguido por Kenny Roberts Jr. en 2000.

Para el #36, el hecho de que Rins todavía tenga opciones de llevarse el título invalida cualquier estrategia u orden de equipo, al menos a estas alturas de la película.

“No hay nada de qué hablar. La orden de equipo que hay es la misma de siempre: que nos respetemos y no hagamos tonterías porque no nos lo podemos permitir. Más allá de eso, Alex también se está jugando el título, así que no tiene sentido que me ayude. Evidentemente, si las cosas cambiaran y él se quedara sin opciones, pues entonces ya sería otra cosa porque el Mundial es algo muy importante”, resumió Mir este jueves, ya desde Cheste, seguramente cansado de tener que repetir siempre lo mismo.

Al de Palma empieza a hacérsele más largo de lo habitual el tiempo entre carreras debido a las precauciones que ha implementado últimamente en su rutina para limitar al máximo la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

En casa nos hemos puesto más estrictos en las medidas. Al llegar a Andorra, mi novia ya tenía la prueba PCR lista, y una vez allí, no tengo contacto con nadie. Es una situación agobiante, no he estado tranquilo en ningún momento, que es de lo que se trata al llegar a casa”, añadió el de Suzuki, que todavía no sabe si después de esta primera carrera en Valencia volverá a casa o se encerrará en su motorhome cuatro días. “Eso tampoco es lo mejor a nivel mental”, zanjó.

