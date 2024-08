Mir: "La nueva configuración del motor nos ayudará a ser más competitivos"

Los pilotos de Honda llegaron a Austria explicando que Honda había preparado una nueva configuración del motor de la RC213V como parte del paquete de mejoras que intentar introducir en la segunda parte de la temporada, sobre todo pensando en los dos test y los do grandes premiso que celebraran en Misano entre la próxima semana y mediados de septiembre.

Al final del día, Joan Mir estaba satisfecho en parte por las mejoras, no en vano por la mañana en el FP1 logró acabar en el top 10 de la hoja de tiempos.

"Un poco mejor, la verdad. El resultado de hoy no refleja mi potencial", aseguró.

"En esta pista es importante tenerlo todo en el sitio y ser preciso. Por la mañana he podido ser competitivo. Mis tiempos con neumáticos usados son mejores que en las otras carreras, hay un poco más de potencial. Pero a la hora de poner los neumáticos nuevo había banderas amarillas, me han cancelado vuelta o me he encontrado a Nakagami parado en la curva 9 mirando las vistas. No he podido cuadrar ni una vuelta buena, esa ha sido mi realidad este viernes", resumió el de Honda.

Mir monta una nueva configuración del motor este fin de semana que causó buena impresión.

"La verdad que me ha permitido encontrarme mejor a la hora de usar el gas, y corre más. No es una revolución pero si que es una evolución que nos ayudará a ser más competitivos en las próximas carreras".

"Con los cambios nos hemos encontrado con algunos problemas durante todo el día que hemos tenido que ir resolviendo sobre la marcha. Realmente cuando ves cómo va una moto es al montar gomas nuevas y llevarla al límite y hemos visto que en el primer time attack la moto me vibraba, algo que nos está pasando con esta nueva configuración", añadió.

"Hay más margen de mejora con estas novedades, no me espero pasar a la Q2 este sábado, pero sí me espero poder cuadrar mejor los tiempos y estar más cerquita", valoró.

"El objetivo de este fin de semana es ver cuál es nuestro potencial real con este paquete ahora mismo, creo que estaremos más cerca. Con gomas usadas hoy he podido dar vueltas detrás de gente que en otros fines de semana ni les veía y aquí he podido dar unas cuantas vueltas detrás de otros pilotos. Eso me ha permitido hacer ritmos decentes que hace tiempo que no tenía".

"Hace un par de carrera nos explicaron cuál era la hoja de ruta en esta parte final de la temporada y la verdad es que está bastante bien. La teoría es buena, ahora hay que ver cómo sale en la práctica, a ver si empezamos a ver mejoras. Es tiempo, esta misma mañana ya estaba un poco más adelante y por la tarde no pude cuadrar las cosas, más fallo mio que de la moto. Mañana intentaremos cuadrar bien las cosas para ver la realidad de la moto", zanjó el mallorquín.