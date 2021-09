Mir: “Lo que ocurre con las gomas puede condicionar una carrera y el Mundial”

Alcañiz.- Hace dos semanas, en Silverstone, el mallorquín fue uno de los pilotos que se sintió más perjudicado por la inesperada caída de rendimiento de los neumáticos que eligió para disputar la carrera; en su caso, la blanda delantera y la media trasera. A pesar de terminar el noveno, a más de 16 segundos de Fabio Quartararo, el ganador, el de Suzuki no quiso hacer sangre al bajarse de la moto, por más que sí se hizo entender.

A las puertas del Gran Premio de Aragón, Mir ocupa la segunda plaza de la tabla general, pero a 65 puntos de Quartararo, el líder indiscutible.

“Tuve un problema con el neumático delantero y me hizo perder mucho tiempo. No me lo esperaba para nada, una lástima. No fue culpa de la elección, porque Fabio ganó y también llevaba la blanda”, declaró Mir, el domingo. Otros que también se quejaron de lo mismo fueron Pecco Bagnaia y Valentino Rossi.

Todos ellos lamentaron esa falta de uniformidad en el rendimiento de compuestos de la misma especificación, que, en teoría, debería ser idéntico. La raíz del problema, aunque no salga directamente de la boca de los corredores, que son los principales perjudicados, es la reutilización de gomas que ya han sido precalentadas en grandes premios anteriores.

“Lo que ocurrió en Silverstone con los neumáticos es complicado, porque estas cosas pueden condicionar no solo un fin de semana, sino incluso el campeonato”, comentó el de Palma, que tuvo que hacer frente a una batería de preguntas alrededor de la misma cuestión. “No es que no se nos permita hablar. Yo quiero pensar que Michelin hace todo lo que puede para gestionar la situación de la mejor manera posible. Pero en las últimas carreras hemos sido varios los que nos hemos quejado”, añadió el actual campeón, que defendió la política de no agresión con la marca de Clermont-Ferrand, al menos de puertas hacia afuera, por más que eso no signifique dejar de presionar al fabricante francés para que la situación general mejore.

“Incluso sin que los pilotos se quejen públicamente, creo que los equipos estamos presionando mucho a Michelin, y creo que ellos están trabajando mucho”, remachó el #36, que después de desechar el regulador de altura trasero en Gran Bretaña –“nos quita más de lo que nos da”, dijo–, volverá a probarlo este fin de semana en Motorland.