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MotoGP GP de Malasia

Mir: "Mentalmente, después de este tiempo sin competir, me siento más descansado"

Después de una baja médica que le apartó de la competición desde el GP de San Marino, Joan Mir reapareció este viernes en Sepang, donde logró acabar décimo y clasificarse directamente para la Q2.

Oriol Puigdemont

Editado: 30 oct 2026, 9:59

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Joan Mir de vuelta al box de Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El mallorquín, que no se subía a una moto desde el 13 de septiembre y se saltó, por baja médica, los fines de semana de Austria, Japón Indonesia y, la semana pasada, Australia, cumplió este viernes en el arranque del GP de Malasia con el primer objetivo del fin de semana, que no es otro que clasificarse directamente para la Q2, lo que alcanzó cerrando el top 10 de la Práctica del viernes por la tarde, siendo la única Honda en conseguirlo.

"Ha ido todo muy bien, estoy muy contento con el resultado de hoy. Fue inesperado. No esperaba estar entre los dos primeros de mañana. Es una gran recompensa. Después de todo el trabajo que he estado haciendo durante este período. Ha sido increíble", mostraba su satisfacción el de Honda. "Esta recompensa significa mucho. Significa más de lo que se ve a simple vista. Por todo el trabajo realizado", insistió, siendo el único que sabe por todo lo que ha pasado durante estas largas semanas.

"La moto es muy parecida. Es la misma que dejé en Misano. Creo que este periodo sin competir también ayudó al equipo a tener una perspectiva más amplia sobre la temporada. Y lo que cambiamos y modificamos durante el año. Y seguimos una dirección más cercana al inicio de la temporada. Y me sentí mejor con la moto", explicó el mallorquín. "Y eso también fue de gran ayuda hoy para rendir a este nivel", identificó.

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Como otros pilotos al final del día, el asfalto de Sepang mereció la queja también de Joan Mir. "La pista no es muy buena. Salen piedras del asfalto. Creo que la situación está al límite. Sobre todo en las rectas. Algunas curvas que son bastante complicadas. Como la doce, nueve, uno o cuatro. Es un poco complicado. Pero tenemos que adaptarnos".

Mir confirmó que estas semanas de baja le han venido bien en todos los sentidos. "Sí, físicamente, mañana ya os contaré cómo me siento. Pero mentalmente, después de este tiempo sin competir, me siento más descansado. Eso seguro".

"Debido a los problemas de energía y visión que tuve, hubo un periodo de tres a cuatro semanas en el que tuve que parar por completo. Y esto no es lo ideal porque se pierde algo de forma física. Pero creo que en la última semana y media pude entrenar al 100% para recuperarme", valoró el mallorquín. "Físicamente, hoy me sentí bien. Pero es cierto que hicimos un máximo de tres, a 5 vueltas por salida. Mañana tenemos una carrera y veremos cómo me siento. Pero por el momento, dentro de la normalidad aquí en Sepang, que siempre es un circuito muy exigente", zanjó el #36.

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