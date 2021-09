Mir: “Si no mejoramos la aceleración no podremos luchar por victorias”

Alcañiz.- El campeón del mundo de 2020, pese a no tener los mismos medios que la mayoría de sus rivales esta temporada, partía como uno de los favoritos a la victoria por el gran ritmo que había mostrado el sábado. Pero la primera penalización fue tener que salir 7º, desde la tercera fila de la parrilla, lo que le privó de estar con los de delante desde el principio.

“Pensaba que sería un día mejor cuando me he levantado por la mañana, pero me tengo que conformar con un podio. Salir el 7º, con la igualdad que hay ahora, y tener que pasar a Jack (Miller) y Aleix (Espargaró), nunca es fácil. Me tengo que buscar mucho la vida para hacer un adelantamiento. Tengo que esperar un fallo del rival, porque por aceleración siempre llego tarde”, explicó su frustración el mallorquín.

“Estoy satisfecho con el trabajo, pero a mí me gustaría luchar por las victorias. Una vez me he puesto tercero. Creo que mi ritmo era igual o un poco mejor, no al final de la carrera, que el de Marc (Márquez) y el de Pecco (Bagnaia), pero ya he llegado tarde a esa posición para poder alcanzarles, no llegaba”, valoró.

“Es una lástima. Espero que podamos mejorar el tema de la aceleración, si no será difícil luchar por las victorias este año”, advirtió el campeón del mundo.

Precisamente, la falta de victorias es el mayor hándicap para poder revalidar el título. Pero Mir tiene una explicación a todo ello: la falta de velocidad.

“El año pasado, Morbidelli ganó la carrera rodando en 1:49 altos. Este año han sido todas las vueltas en 1.48 de ritmo. El paquete y la moto que tenemos es la misma que en 2020. El año pasado no gané, este año hemos sido mejores con lo mismo. Espero poder partir en igualdad de condiciones en las próximas carreras y poder usar el dispositivo trasero en Misano, que siempre es una gran ayuda porque todos lo llevan. Y a partir de aquí trabajar en los detalles de la moto que van a llegar”, explicó.

Pese a que Suzuki tienen el dispositivo trasero para bajar la suspensión en las salidas de las curvas y ganar aceleración, Mir no lo usó este fin de semana.

“No he usado aquí el holeshot, quería montarlo, pero no me acababa de ir bien, no acaba de funcionar del todo bien”, zanjó el corredor balear.