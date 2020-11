Mir: “Tenemos que mejorar para ganar a Marc Márquez y Honda en 2021”

Antes de comenzar sus vacaciones, Joan Mir compareció ante los medios a su llegada a España tras acabar la temporada el pasado domingo en Portimao. Un final de año que le dejó un sabor agridulce por haber tenido que retirarse, pero que no empaña en absoluto una campaña para enmarcar.

El balear tendrá ahora varios meses para descansar y prepararse hasta que arranque la temporada 2021 a finales de marzo y tenga que defender la corona. Mir espera con ansía en ese momento y tiene claro quién va a ser el rival número 1.

"El primero será Marc Márquez", contestó Mir. "Marc volverá, así que tendremos al rival que ha ganado en los últimos ocho años y que ha sido el más rápido, así que será bonito. Estoy impaciente por eso. Espero que el año que viene no haya seis o diez rivales directos. Mi compañero [Alex Rins], Fabio [Quartararo], Maverick [Viñales], alguna Ducati. Los nuevos oficiales de Ducati irán rápido. Y las KTM. No me gustaría olvidarme de nadie como les pasó conmigo".

El piloto de Suzuki defenderá el título por primera vez, ya que al año siguiente de proclamarse campeón de Moto3 en 2017 dio el salto de categoría, por lo que descubrirá la presión de ser el hombre a batir.

"Ganar un Mundial tiene cosas muy buenas, pero lo malo es la presión que habrá de cara al año que viene. Por una parte te quita presión porque ya has ganado, pero por otra te la añade porque partes como favorito. No sé cómo lo voy a llevar porque no lo he vivido nunca. Voy a descubrir si puedo. Creo que la presión me ayuda y me puede ir bien. Voy a empezar de forma diferente. En estas circunstancias me he visto muy fuerte y he podido llevar bien la presión, pero el año que viene será un escenario diferente y eso también me motiva".

Mir se ve preparado para el reto, pero manda un mensaje a Suzuki y a sí mismo para mejorar.

"Me da más confianza, porque este año he podido demostrar que hemos ganado y somos competitivos. Pero sabemos que el paquete Honda-Marc ha sido muy rápido en los últimos años. Para disputar un Mundial contra un binomio así tenemos que mejorar nuestra velocidad y que nuestro paquete sea un poco más competitivo. Para seguir ganando, necesitamos hacer más poles y conseguir más victorias para luchar contra Marc".

El piloto de 23 años también habló de cuánto le ha cambiado la vida desde que se proclamó campeón de MotoGP hace apenas 10 días.

"Cuando gané en 2017 me cambió un poco la vida, pero Moto3 no es lo mismo. MotoGP tiene mucho más tirón. La gente me reconoce más por la calle, pero por lo demás sigo siendo el mismo. Yo me siento igual. Ya me creo eso de ser campeón. La prensa hace que te lo creas más, porque si no fuera campeón, ahora estaría en casa descansando y no aquí. Me lo tengo que creer", zanjó.

