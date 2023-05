Mir: "Márquez entiende las armas que tenemos; yo, no"

Ni el nuevo chasis, ni las buenas sensaciones que tuvo el viernes, liderando la P1 del Gran Premio de Francia, fueron suficientes para que Joan Mir pudiera dar un paso adelante en su entendimiento con la RC213V de Honda, con la que debuta esta temporada con unos resultados que no están acordes con todo un campeón del mundo de la clase reina.

"No me encuentro en posición de apretar, voy sobreviviendo encima de la moto. La cabeza a veces me va, pero la moto no me responde. Esta moto hay que llevarla de forma muy distinta, y el equipo me tiene que ayudar y darme lo que necesito. No he podido dar el 100% encima de la moto", se lamentó Mir tras perder más de un segundo por vuelta en una carrera que no fue extraordinariamente rápida.

"Esto será un proceso largo, pero no hay que rendirse. Espero que el equipo de con alguna tecla que me ayude a dar un pasito más", volvió a nombrar a su equipo, lo que lleva a preguntar al mallorquín si existe alguna falta de motivación o la forma de entender el trabajo en Honda.

"Mi grupo (su lado del box) está motivado, pero no acabamos de encontrar la tecla. Es muy raro que llegues el viernes y hagas el mejor tiempo del primer entrenamiento tocándote los cojones, y que luego el sábado, en la cronometrada, no consigas mejorar ese tiempo. Es muy fuerte. Me falta entender por qué pasan las cosas", dijo.

Para Mir la comparación con Marc Márquez no es valida, entre otros temas porque el catalán lleva 10 años compitiendo y ganando con esa moto, y él acaba de llegar.

"Marc no es mi rival, no peleo contra él, ahora no me fijo en eso. Él entiende las armas que tenemos; yo, no".

El expiloto de Suzuki explicó que "el viernes me subí a la moto con el nuevo chasis y me encontré bien", y que desde entonces esa pieza ha permanecido en una de sus motos y con ella ha disputado la carrera de este sábado en Le Mans.

Por último, le hicieron notar a Mir que Alex Rins, piloto de LCR-Honda que no ha tenido acceso al nuevo chasis, dijo que había rodado unas vueltas tras la moto del mallorquín con ese nuevo chasis y que la impresión era de que giraba mejor e iba más bien. "Todos los pilotos creemos que la moto del otro va mejor", cerró el tema el #36.