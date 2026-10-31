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MotoGP GP de Malasia

Mir: "Márquez está super centrado y los demás no están siendo capaces de aguantar su presión"

Joan Mir volvía a competir tras seis semanas de baja, pero el de Honda se precipitó en el cambio de moto por la lluvia y arruinó todas sus opciones en la Sprint del GP de Malasia, en la que vio a un Marc Márquez "sin errores".

Oriol Puigdemont

Publicado: 31 oct 2026, 12:04

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Joan Mir en Sepang

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Una de las buenas noticias del fin de semana del Gran Premio de Malasia, sin duda, es la reaparición de Joan Mir al manillar de la RC213V del equipo oficial Honda tras un mes y medio de baja por enfermedad. El corredor mallorquín, que explicó el complicado proceso por el que ha pasado durante todas estas semanas alejado de los circuitos, logró un pequeño éxito el viernes al clasificarse entre los diez primeros, lo que se tradujo en una clasificación en 11º puesto de parrilla. Desde allí, Mir se vio engullido por el grupo de pilotos que venían por detrás, perdiendo posiciones que, posteriormente, empezó a remontar, llegando a rodar como primera Honda.

La aparición de algunos puntos de lluvia en el largo trazado malasio, sin embargo, llegó al español a entrar de forma prematura al pit lane para cambiar de moto, después de que los comisarios declararan la carrera 'flag to flag', una decisión que acabó arruinando cualquier opción de éxito, cruzando la meta tras diez giros 16º a más de un minuto y medio del ganador.

"He visto que se ponía el cielo muy oscuro, y comenzaba a llover en algunos puntos, y me la he jugado", explicó el piloto mallorquín al final del día. "Pero en cuatro curvas ya he visto que no iba a salir bien", admitió rápidamente.

Fue en el cuarto giro cuando Mir enfiló la calle de los garajes, seguido muy de cerca de Iker Lecuona y Franco Morbidelli, que circulaban detrás de él en las últimas posiciones de la carrera.

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"En la vuelta en la que he entrado había una zona del asfalto oscuro, pero en la siguiente vuelta después de cambiar la moto y volver a la pista, ya estaba todo seco", apuntó. En la vuelta 6, la primera completa lanzada con los neumáticos de lluvia, Mir giró en 2.09 segundos, diez más lento que los pilotos de cabeza, que lo hicieron en 1.59, quedando claro que le elección fue errónea.

Los que no cambiaron fueros los que luchaban por la victoria y por el título, entre ellos un Marc Márquez que para Mir, campeón en el 2020 y compañero del catalán en Honda en 2023, el título está hecho.

"Yo veo a Marc super centrado en lo que tiene que hacer, sin cometer ningún error. Personalmente, pienso que tiene el título muy al alcance, porque los demás no están siendo capaces de aguantar su presión", zanjó.

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