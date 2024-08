Mir y Marini, entusiasmados con la eventual llegada a Honda de Sterlacchini

En la previa del último Gran Premio de Austria, Motorsport.com adelantó las negociaciones que mantenían el italiano con los responsables de la marca del ala dorada, y que perfectamente podrían terminar con Fabiano Sterlacchini luciendo los colores de HRC a partir de la temporada que viene.

El ingeniero, mano derecho de Gigi Dall’Igna en Ducati hasta hace tres años, se incorporó a la cúpula técnica de KTM en 2021, para liderar el proyecto de las motos naranjas en MotoGP y llevarlo hasta la siguiente fase. Sin embargo, KTM anunció el mes pasado que no había podido llegar a un acuerdo para la renovación de Sterlacchini.

A la espera de que se confirmé finalmente su desembarco en Honda, algo que no sucedería hasta el tramo final de este curso o a principios del próximo año, los corredores oficiales de Honda afirman estar encantados ante la posibilidad de que alguien con tanta experiencia e información de Ducati y KTM, se una a su causa.

Los pilotos de HRC lo ven como un movimiento muy positivo

"No lo conozco a él personalmente, pero creo que [su llegada] sería fantástica. Necesitamos ayuda de gente competente de fuera, para desarrollar este proyecto; personas que puedan ayudar a los japoneses a evolucionar esta moto de la mejor manera", afirmaba Joan Mir, preguntado por Motorsport.com durante el pasado Gran Premio de Austria. "Eso [la contratación de ingenieros de fuera de Honda] es lo que queríamos desde el principio, y creo que Honda está entendiendo cómo se hacen las cosas", añadía el balear.

En esa misma línea se manifestó también su compañero de equipo, por más que Luca Marini jugó al despiste y no quiso dar por sentado que vaya a trabajar con su compatriota.

"No he hablado con nadie, de modo que no tengo ninguna noticia al respecto. Pero es un gran ingeniero, sabe mucho de Ducati, ha seguido muy bien todo el proyecto y en KTM y creo que ha hecho cosas muy positivas, porque la KTM va muy rápido", manifestó Marini.

"Toda la cúpula de Honda está trabajando para cambiar las cosas y volver a ganar, y esta es una muy buena opción. Si se cierra sería una noticia fantástica”, remarcó el hermano de Valentino Rossi.

Pol Espargaró, que estuvo dos temporadas en Honda antes de regresar el año pasado a KTM, donde ahora es piloto de pruebas y desarrollo, también destacó que "Fabiano es en tipo inteligente y muy competente, es muy bueno. En Honda necesitan a alguien así, porque es un líder dentro de la fábrica, con los ingenieros. Eso es lo que necesita Honda, un europeo que lleve las riendas", valoró el chico de Granollers.