Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

Joan Mir ha terminado en los puntos en la primera carrera al sprint de la temporada 2026 de MotoGP. El piloto de Honda partía como la referencia dentro de la casa del ala dorada en el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana, al mostrarse por delante de Johann Zarco, Luca Marini y Diogo Moreira.

Solamente él y el francés consiguieron colarse en la Q2, quedando el mallorquín por delante, para partir en una décima posición en la parrilla de salida. El inicio de la prueba corta en Buriram dio alas a Mir: una gran arrancada, combinada con incidentes como el de Alex Márquez con Fabio Di Giannantonio, dejó al campeón del mundo de 2020 en quinta posición tras los primeros metros.

Con el paso de las vueltas, el #36 no pudo aguantar la plaza, y superado por Ai Ogura o Brad Binder, finalizó séptimo, sumando los tres primeros puntos de la nueva campaña en su casillero.

"Hicimos una carrera muy sólida en un circuito que no nos es favorable. Carreras así son aquello que nos faltó el año pasado. Estamos trabajando bien, y terminar así en un trazado complicado, es positivo", empezó diciendo Mir a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, viendo el vaso bastante lleno para arrancar 2026.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Su compañero de equipo en la escuadra oficial de HRC, Marini, comentó que había una pieza en la RC213V de la que no se había fabricado más que una unidad, y había ido a parar al español. "No sé de qué pieza habla Marini. No sé a qué viene ahora lo de Marini. No he hecho nada distinto, ni sé a qué pieza se refiere", sentenció rápidamente el corredor nacido en Palma.

Por último, a Mir le pidieron que abordara la polémica acción que decidió la carrera sprint entre Marc Márquez y Pedro Acosta. El de Honda entendió la sanción al #93, pero explicó que el Panel de Comisarios debe ser a partir de ahora consecuente con su decisión: "Si la maniobra de Marc se sanciona siempre a partir de ahora, bien. Lo que no me gusta es la inconsistencia. Yo lo entiendo, porque después del toque, el otro piloto se va fuera", detalló, dando su punto de vista.