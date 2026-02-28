Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

MotoGP
GP de Tailandia
Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Fórmula 1
La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

MotoGP
GP de Tailandia
Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

MotoGP
GP de Tailandia
Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

MotoGP
GP de Tailandia
Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Mir: "Si lo de Márquez se sanciona siempre, bien; lo que no me gusta es la inconsistencia"

Joan Mir sumó los primeros puntos para Honda en MotoGP 2026 con una buena séptima posición en la sprint de Tailandia. El mallorquín abordó el polémico duelo entre Márquez y Acosta.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Joan Mir ha terminado en los puntos en la primera carrera al sprint de la temporada 2026 de MotoGP. El piloto de Honda partía como la referencia dentro de la casa del ala dorada en el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana, al mostrarse por delante de Johann Zarco, Luca Marini y Diogo Moreira.

Solamente él y el francés consiguieron colarse en la Q2, quedando el mallorquín por delante, para partir en una décima posición en la parrilla de salida. El inicio de la prueba corta en Buriram dio alas a Mir: una gran arrancada, combinada con incidentes como el de Alex Márquez con Fabio Di Giannantonio, dejó al campeón del mundo de 2020 en quinta posición tras los primeros metros.

Con el paso de las vueltas, el #36 no pudo aguantar la plaza, y superado por Ai Ogura o Brad Binder, finalizó séptimo, sumando los tres primeros puntos de la nueva campaña en su casillero.

"Hicimos una carrera muy sólida en un circuito que no nos es favorable. Carreras así son aquello que nos faltó el año pasado. Estamos trabajando bien, y terminar así en un trazado complicado, es positivo", empezó diciendo Mir a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, viendo el vaso bastante lleno para arrancar 2026.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Su compañero de equipo en la escuadra oficial de HRC, Marini, comentó que había una pieza en la RC213V de la que no se había fabricado más que una unidad, y había ido a parar al español. "No sé de qué pieza habla Marini. No sé a qué viene ahora lo de Marini. No he hecho nada distinto, ni sé a qué pieza se refiere", sentenció rápidamente el corredor nacido en Palma.

Por último, a Mir le pidieron que abordara la polémica acción que decidió la carrera sprint entre Marc Márquez y Pedro Acosta. El de Honda entendió la sanción al #93, pero explicó que el Panel de Comisarios debe ser a partir de ahora consecuente con su decisión: "Si la maniobra de Marc se sanciona siempre a partir de ahora, bien. Lo que no me gusta es la inconsistencia. Yo lo entiendo, porque después del toque, el otro piloto se va fuera", detalló, dando su punto de vista.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Martín: "Aprilia lo ha hecho todo bien, quizá ha sido problema de un sensor"
Siguiente artículo Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Quartararo: "La acción de Márquez es sancionable al 50%; depende del lado que lo mires"
Más de
Joan Mir

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Tailandia: puntos y posiciones

A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones
Más de
Honda

A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo se vio

Últimas noticias

Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

MotoGP
GP de Tailandia
Ducati no comparte la sanción impuesta a Márquez, pero "la aceptamos" (vídeo completo)

Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez, sobre Marc y Acosta: "Así, los comisarios se cargan un poco el show"

Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

MotoGP
GP de Tailandia
Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026

Fórmula 1
La F1 elimina las 2 paradas obligatorias en Mónaco y añade tiempo a la Q3 para 2026