Mir: “Para mí es muy importante tener a Rins en pista”

El catalán se rompió el radio del brazo derecho el jueves en una caída mientras rodaba en bicicleta por el Circuit de Catalunya. Rins fue operado el viernes por la mañana y será baja este fin de semana.

Suzuki declinó la posibilidad de sustituir a Rins en el GP de Catalunya, a pesar de que el piloto probador de la marca de Hamamtsu, Sylvain Guintoli, se encuentra presente en Montmeló como comentarista de la televisión británica y para participar en el test oficial de MotoGP programado para el lunes.

Esta decisión dejó a Joan Mir solo en el box de Suzuki este fin de semana, siendo además el único corredor de la parrilla que no puede comparar sus datos con otro piloto.

"El ser la única Suzuki en pista me perjudica en este caso, porque no tenemos una segunda moto con la que comparar", reconoció Mir. "Para mí es muy importante tener a Alex al otro lado del taller. En casos así, nos falta información".

El campeón del mundo finalizó la primera jornada de entrenamientos en Montmeló en la 16ª plaza, aunque a menos de un segundo (0,915s) del mejor tiempo marcado por Johann Zarco en una ajustada sesión. El piloto de Palma resta importancia al resultado y se ve fuerte.

"Hay trabajo por hacer, pero no vamos del todo mal. La pista no tenía mucho agarre y al final tuve un problema con las gomas blandas. No pude mejorar con las usadas. Esperemos poder superar este problema de la parte delantera de la moto con vistas al sábado. Las sensaciones eran malísimas. Con goma usada somos de los más fuertes, pero tenemos que asegurarnos de que ese problema no se repite. Todo el mundo se ha quejado de la falta de agarre y, además, la degradación de las gomas es muy alta. La clave será la degradación a lo largo de la carrera. Me siento fuerte para ser el primer día", explicó.

Mir también opinó de la nueva curva 10 del Circuit de Catalunya: "Ahora es menos técnica. Es una curva fácil y, por consiguiente, cuesta más marcar la diferencia. Provocará menos problemas que antes", remachó.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

