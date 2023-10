Mir: "Ahora que en Honda saben quién se queda, espero que me hagan más caso"

Joan Mir llegó a Honda hace un año sabiendo que era un cambio muy complicado, pero empujado por la marcha de Suzuki del Mundial de MotoGP, lo que no le dejó muchas más opciones. La situación, sin embargo, ha cambiado absolutamente, ya que de entrar en el 'reino' de Marc Márquez, Mir pasa ahora a ser el piloto con más galones y experiencia en la fábrica de Tokio, un papel para el que espera "que me hagan más caso del que me hacían".

Desde hace algunos grandes premios, sobre todo tras la buena actuación en el GP de la India, donde acabó, quinto, Mir parece afrontar los fines de semana más animado que en la primera mitad del curso, donde difícilmente terminaba de pie ningún domingo.

"Todavía no lo paso bien en las carreras, pero he avanzado en el tema mental de tomármelo de una manera diferente, intentando disfrutar de las pequeñas cosas, los pocos momentos buenos encima de la moto, como un buen resultado en un entrenamiento o una buena sensación en una carrera. En lugar de verlo todo negativo, veo más cosas positivas, y eso me permite tener un estado de ánimo un poco mejor y me ayuda a ir pasando la temporada", explicaba.

Pese a ese buen ánimo, Mir sigue sin tener una moto domesticable.

"Ahora mismo hay que ser pacientes, hay que llevar el actual momento de la mejor manera y estoy contento de como lo estoy llevando, porque no es fácil en absoluto. Pero hay que esperar y a ver que traen a Valencia y, mientras tanto, intentar en alguna de las carreras que restan hacer como en India y estar cerca de podio, tratar de buscar un buen resultado. Ahora mismo solo pienso en eso".

Tampoco tiene grandes noticias de hacia dónde irá el desarrollo de la RC213V de 2024.

"Tengo claro que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero también sé muy bien qué, por más bien que lo esté gestionando, otro año como este no quiero hacer, no me lo puedo permitir. Hay que acertar lo máximo que se pueda para que esta gente entienda y traiga algo que me permita hacer una temporada más cómoda como esta".

Desde hace ya unas semanas, en Honda han sabido que Marc Márquez ya no estará el próximo año y que Mir debe asumir el mando.

"Todavía no lo he notado, en los equipos, y más en los de fábrica, un piloto del otro son muy independientes, es como otro equipo, yo no noto mucho lo que pasa en el otro lado del box, solo lo que pasa en mi parte del equipo y el feedback con los japoneses. Está claro que saben quién se queda y que me deberían hacer más caso del que me hacían", valora.

Lo que si ha mejorado con respecto al inicio de la temporada es que hay más contacto con los jefes japoneses.

"Sí, no todos los fines de semana, pero algún jueves o viernes sí que se acercan y nos dicen que están trabajando y que tengamos confianza. Hoy, por ejemplo, ha venido Ken Kabauchi y hemos hablado un poco, darnos confianza y explicar un poco lo que van a traer, y eso es bueno".

Aprovechando la marcha de Marc y que su experimentado equipo de trabajo permanece en Honda, Mir podría plantear algún cambio para 2024.

"De momento estamos como estamos", dice.

Y sobre su futuro compañero… "Está difícil, poniéndome en la piel de Alberto (Puig), no es fácil traer a alguien aquí ahora. La moto no acaba de funcionar, y el que venga no va a decidir, como me pasó a mi el año pasado, la decisión la toma el piloto que está, como era Marc hasta ahora", concluye.