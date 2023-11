Mir: "Espero que Honda haya hecho la nueva moto escuchando a los pilotos"

El de Repsol Honda no se juega el título este fin de semana, ni siquiera tiene, siendo realistas, grandes posibilidades de estar cerca del podio, ni tampoco el aliciente de cambiar de equipo, así que para Joan Mir el fin de semana de Valencia, el último del año, cargado emociones para muchos, va a ser uno más, a la espera del test del martes, donde sí espera "salir satisfecho".

"Está claro que me cambiaria por esas dos personas que aspiran al título, pero también te digo que me tomo el fin de semana con bastante más relax que ellos. Por un lado les tengo envidia sana bestial, pero por el otro sé el calvario que se les viene encima", explicó Mir este jueves.

"Está claro que jugarse el título en Valencia, en la última carrera, no es lo que desea un piloto, pero tener la oportunidad de hacerlo es bestial. Yo mantengo mi apuesta, dije Jorge Martín hace unas cuantas carreras y creo que aún es posible, siempre tirando por los míos".

Empieza el último gran premio de la temporada y Mir sigue sin compañero para el año próximo.

"Es muy raro (risas). Oficialmente no lo conocemos pero creo que todos sabemos quien va a ser o tiene todos los números de serlo. Es raro, es un año muy extraordinario, pero más raro que para mi va a ser para el que llega, que se bajará de una moto y se subirá a otra. Pero yo por ese tema no estoy nada preocupado, no me cambia para nada mi vida, ese es el último de mis problemas ahora mismo".

Lo que sí le puede cambiar la vida y, sobre todo, el futuro a corto plazo a Mir es el test del martes con la nueva Honda 2024.

"Lo que me preocupa es saber si el martes voy a tener algo que me ayude en mi futuro y pueda pilotar de forma más natural, disfrutar un poco más de la moto, y que los resultados a partir de ahí puedan ir viniendo".

De momento, Mir no ha visto ni ha sido informado de lo que se va a encontrar en el box el martes.

"Todos los comentarios que hemos dado durante toda la temporada siempre han sido clavados. La falta de aceleración en las curvas, evolucionar la moto en general, hacerla más estrecha, y que sea más moderna en cuanto a evolución. A ver qué traer, sé que están probando cosas con un nuevo motor, un nuevo chasis, aquí ya sabemos cómo funcionan las fábricas japonesas, que traen una moto nueva. No sé qué moto traerán, no me lo han querido decir. No sé si traerán el motor nuevo con el prototipo, espero que sí, y a partir de aquí poder trabajar. Ahora mismo, si el fin de semana no sale bien, pero me voy contento el martes, venir a Valencia habrá sido un éxito", suplicó el balear.

Mir no teme que el cada vez más patente desengaño de los japoneses con la decisión de Marc Márquez de irse de Honda, podría desembocar en que Tokio haya decidido hacer una moto a su manera, sin tener en cuenta a los pilotos.

"No creo que no hagan caso a las indicaciones de los pilotos, las carencias de la moto es clara, falta rendimiento, tracción en las curvas, falta de velocidad punta, siempre somos los últimos, las caídas, algo pasa, nos hemos caído 50 veces. No creo que les haya dado por hacer una moto sin escuchar nuestros comentarios porque no tendría sentido".

La nueva moto está de test en Jerez con Stefan Bradl.

"De momento no he visto nada, ni me han dicho nada, creo que me lo voy a encontrar el martes cuando llegue al box", zanjó el campeón del mundo de 2020.