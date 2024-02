Mir: "Tenemos los mismos problemas, pero hacemos mejores tiempos"

Honda está trabajando duro para salir de su bache tras varias temporadas difíciles. Al igual que Yamaha, la marca del ala dorada ha revisado por completo su departamento técnico en los últimos meses y ha introducido en su moto cambios aún mayores que los de su rival de Iwata, lo que se ha traducido en un progreso evidente, aunque las RC213V aún no están en lo más alto.

Según Luca Marini, la distancia con los líderes sigue siendo "enorme", porque aunque HRC ha hecho verdaderos progresos, las demás marcas no se han quedado de brazos cruzados. "Creo que el buen trabajo que hemos hecho aún no es suficiente, porque los otros fabricantes han progresado mucho. Aún no es suficiente. No esperaba el progreso de los demás porque los tiempos que marcaron [en Losail y Sepang] fueron increíbles. Nuestros tiempos son bastante normales. Realmente empezamos desde muy atrás, tenemos que ser pacientes, ya llegaremos", dijo el italiano tras el test de Qatar.

Para el italiano, los problemas de la Honda están sobre todo ligados a las dificultades para generar agarre en la parte trasera, algo que es lo que más echa en falta. "También hay puntos débiles en otras áreas, pero el agarre es lo que no nos permite ser rápidos y fuertes con un neumático blando trasero, y también con una goma desgastada. Tenemos que progresar. No es sólo en la salida de las curvas, sino también en la entrada", detalló.

Por su parte, Joan Mir señala la misma debilidad, que en su opinión penaliza especialmente a la salida de las curvas. "Para ser honesto, no hemos mejorado nuestro agarre y manejabilidad desde Sepang", admitió el campeón del mundo de 2020. "Estamos intentando arreglárnoslas con lo que tenemos, y siento que hay potencial, pero está claro que el agarre en aceleración es nuestro punto débil. Cuando tenemos este problema, normalmente sufrimos [al final de las carreras]. Podemos arreglárnoslas, pero tendremos más degradación que los demás".

La fábrica nipona aún tiene que mejorar, pero el mallorquín sigue impresionado por los progresos realizados este invierno. "Vine a Losail con las expectativas muy bajas, porque el año pasado era muy, muy difícil mantenerse sobre la moto", recordó a la web oficial de MotoGP. "Sinceramente, estoy sorprendido. Creo que estamos haciendo buenos progresos. Es un proceso largo, pero creo que estamos dando los pasos correctos para llegar a lo más alto".

"En general, la moto se comporta mejor. El tren delantero se siente mucho mejor. Probablemente tenemos los mismos problemas, pero estamos marcando mejores tiempos, ese es un poco el resumen. La velocidad punta es ligeramente mejor. Por supuesto que no es fantástica si miras a los demás, pero hemos progresado".

"En cuanto a la aceleración, también hemos mejorado en comparación a 2023, pero es nuestro punto débil en este momento. Creo que en este test hemos dado un paso adelante en la aerodinámica. Han añadido un carenado con más carga y eso es positivo. Va a ser difícil en las primeras carreras. Sabemos que Losail es difícil para nuestra moto, pero lo haremos lo mejor posible", siguió Mir tras los ensayos de Qatar de hace unos días.

Honda también estrenó un nuevo alerón delantero para aumentar la carga en Losail, lo que provocó cambios en toda la moto según el #36: " Al cambiar la aerodinámica, tuvimos que hacer grandes cambios en la electrónica, y creo que ahí es donde estamos un poco retrasados ahora. Tenemos que hacer algunos ajustes para perseguir esa última décima, ajustarlo todo un poco".

Sin duda, Honda no está para pelear delante, pero la RC213V cuenta con una base mejor: "No estamos donde queremos, pero veo potencial, y en algunas zonas donde el año pasado nos costó mucho. Con la velocidad en curva, estoy consiguiendo disfrutar más. En general, cuando disfruto soy rápido".

Sin embargo, el test de Losail terminó con un "día para olvidar" para Mir, ya que estuvo enfermo. Vomitó por la tarde y estaba muy débil cuando regresó a la pista, lo que contribuyó a sufrir una caída al final de la segunda jornada, para terminar a 1.505 segundos de Pecco Bagnaia. El español no pudo completar su programa de pruebas, pero sabe que HRC necesita tiempo de todos modos.

"Es una pena, quería probar mucho y confirmar muchas cosas, pero ya sabes, probablemente necesitemos cuatro o cinco días más de tests para entender más cosas. O quizá no, porque los demás progresarán más", finalizó. Hay que recordar que HRC tiene la ventaja de poder organizar pruebas con sus pilotos titulares gracias al nuevo sistema de concesiones, y la marca japonesa pretende aprovecharlo al máximo, ya que ha programado un total de 22 sesiones.