Mir: "Me gusta mucho el circuito de Goiania, es especial; espero quitarme la espina de Tailandia"
Joan Mir no pudo acabar la primera carrera de la temporada en Tailandia y llega a Brasil con la esperanza de que el nuevo trazado de Goiania sea más amable con su fin de semana.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El piloto de Honda se presentó ante los medios un poco afónico. "Parece que durante el viaje he pillado un poco de catarro" explicó antes de destacar las cualidades del nuevo trazado de Goiania. "He podido salir a dar unas vueltas al circuito y es muy chulo, es especial, no hay muchos parecidos. Es muy corto, el tipo de curva es singular y tengo muchas ganas de salir a rodar con la moto y quitarme esa espinita que tengo clavada desde Tailandia. A ver si aquí podemos irnos más contentos. En Buriram estaba muy cabreado", admitió.
Mir tuvo que abandonar la carrera de Tailandia por un problema de una pieza "de un suministrador externo", dijo entonces sin citar que el problema fue con el neumático trasero, que se destruyó en su parte central, algo por lo que no ha recibido explicaciones. "Paso palabra", dijo cuando le preguntaron. Un problema que se puede repetir en cualquier momento. "Vamos a ver, con estas cosas hay que vigilar", zanjó el tema para no entrar en mayores explicaciones.
Mir salió al circuito de Goiania por la mañana en bicicleta. "Le ha dado ocho vueltas", dijo antes de analizar: "Las curvas largas normalmente quiere decir perdida (para Honda), es nuestra realidad, en ese tipo de curvas perdemos. Pero también hay mucha frenada con ángulo, y es un punto que se me da bien", dijo.
"El hecho de que nadie haya venido a rodar antes, puede enmascarar un poco el potencial real de la moto. Vamos a ver, hay veces que el circuito te entra de primera y vas bien todo el fin de semana, y otras veces se te atasca. Esperemos que sea lo primero", dijo esperando.
"En Hungría, el último circuito nuevo al que fuimos, acabé en el suelo, como siempre, pero fui bien, no se dio mal. También India, normalmente me adapto rápido a los circuitos nuevos, a ver si la moto también lo hace", apuntó.
Sobre la elección de Michelin de traer tres compuestos delante y tres detrás, asimétricos y reforzados, Mir entiende que "se curan en salud y traer carcasas más duras y gomas más duras. Es mejor ir a asegurar que no traer un compuesto blando que puede acabar mal. Nadie sabe cómo van a ir estos neumáticos y eso puede ser un factor muy importante y provoque sorpresas en función de la goma que elijas. Ahora venido de Tailandia y Malasia, donde dimos más vueltas que un molino, pero aquí no, no sabemos nada y de eso puedes sacar algo más. O a veces no".
Por último, se le recordó a Mir que esta semana se había relacionado su nombre con el mercado para el próximo año, un movimiento desmentido por su agente. "Sí, algo vi, pero Paco (Sánchez, su representante) ha hecho un buen comentario, ese es el bueno", aseguró el mallorquín.
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