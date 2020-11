El mallorquín es el líder de la clasificación general del campeonato, con una ventaja de 14 puntos sobre Fabio Quartararo, su más inmediato perseguidor, y de 19 sobre Maverick Viñales, el tercero.

La sanción que este jueves se impuso a Yamaha –que perdió 50 puntos en el Mundial de constructores–, pero que exoneró a sus pilotos, permite que la gresca por el título de este 2020 tenga lugar en el asfalto y no en los despachos, por más que, como la mayoría, el de Suzuki también vea una tremenda incongruencia en la decisión adoptada por el Panel de Comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Sin embargo. Mir no quiso entrar en polémica, prefirió limitarse a recalcar que se encuentra en un gran momento de forma y, eso sí, dejó claro que en caso de encasquetarse la corona de campeón del mundo prefiere hacerlo de esta manera, con todos los rivales en pista y a base de darle al gas.

“No quiero decir lo que pienso porque no me beneficiaría. Sí que esperaba un castigo un poco más severo. Si por lo que sea ganamos el Mundial, quiero que sea con todos los pilotos en pista”, soltó el balear cuando se le preguntó por ello. “No me preocupo por los demás, porque si doy el 100% sé lo que soy capaz de ofrecer”, añadió el #36.

Sí opinó más abiertamente el español cuando se le preguntó por la unanimidad que hay entre los pilotos de las tres categorías, que parecen haber formado un frente común para cuestionar las decisiones del Panel de Comisarios de la FIM.

“Respeto las opiniones de todo el mundo, pero seguramente ha habido decisiones recientemente del Panel de Comisarios y de Dirección de Carrera que han generado polémica. Si en el tema de los motores de Yamaha los corredores también tenían que ser sancionados, eso lo dejaré a la opinión de la gente”, ahondó Mir, antes de remachar: “Pero no es que haya un piloto disconforme con los comisarios actuales, es que es la mayoría. Cuando eso pasa seguramente hay que tenerlo en cuenta”.

