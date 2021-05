Mir: “No creo que pueda ganar aquí, si estoy en el top 5 estaré satisfecho”

El de Suzuki empezó muy bien el primer libre de la mañana y marcó el mejor tiempo en la primera parte del entrenamiento, celebrado en condiciones de mojado, terminando el FP1 en la tercera posición.

Sin embargo, por la tarde, con la pista fría pero seca, los problemas llegaron para Joan Mir que, además, sufrió una caída, lo que acabó relegándole a la 13º posición al final del día.

“Me encontraba bien en mojado, en seco no estaba mal, pero algo no funcionaba con la rueda delantera. Cuando he querido ir rápido he visto que no podía hacer un buen tiempo y eso me ha llevado al suelo, he tenido que coger la otra moto y la puesta a punto era diferente. Me ha dado rabia”, admitía el de Suzuki.

“Mañana mejoraremos. No es nuestro mejor circuito, pero creo que tenemos margen para mejorar aquí. Estoy con ganas para salir ya a la pista. Lo tendremos difícil para estar con los primeros porque aquí, las demás motos funcionan muy bien. Trataremos de salir de este fin de semana minimizando los riesgos”, añadió el mallorquín.

Sin duda, las sensaciones que transmitía el actual campeón del mundo no eran las más optimistas de cara al fin de semana francés.

“He puesto todo de mi parte para que las cosas funcionaran y esa caída me ha perjudicado. Espero hacer una sesión en seco mañana, aunque las sensaciones no sean las mejores. Aquí parece que las otras motos van bien y a nosotros nos cuesta. El año pasado fue el peor resultado en este circuito, no me he encontrado bien hoy y me he caído. Confío en poder dar la vuelta a la situación, aunque no creo que pueda ganar el domingo. Pero si estoy concentrado y puedo luchar con los cinco primeros estaré satisfecho”, rebajó las expectativas.

Los problemas se reducen, en principio, a las características del trazado.

“Le Mans es difícil para nuestra moto, a mí me gustaba y lo disfrutaba en las otras categorías, pero ahora no me acabo de encontrar cómodo. El equipo ha trabajado bien y creo que mañana puedo mejorar, pero no sé hasta qué punto”, insistía Mir.

El problema se focaliza en la parte delantera de la GSX-RR.

“Cuando no tienes buenas sensaciones con la parte delantera es porque no sientes que la moto esté preparada para ser más rápida, te da la sensación de que la rueda patina y eso te impide hacer girar la moto y pararla en las curvas. Este asfalto no consume neumático, así que lo más importante aquí es tener confianza en la rueda delantera”, argumentó.

Ante una situación tan poco optimista, quizá una carrera flag to flag no sea la peor noticia para Mir.

“No tengo especiales ganas de hacer una carrera flag to flag, pero es una experiencia que tengo que vivir alguna vez para crecer como piloto y cuanto antes lo vivamos, mejor. Es un poco raro tener que cambiar de moto en medio de una carrera, pero no me genera rechazo, aunque sinceramente prefiero una carrera en seco”.

“No creo que sea una ayuda (una carrera en mojado), confío en dar la vuelta a la situación mañana y estar en el top 10 en el FP3. Creo que podemos hacer un buen fin de semana, soy optimista, me he encontrado bien en agua, soy más o menos rápido y eso es importante”.

Por último, Mir habló del doblete que habrá en agosto en Austria, una pista donde el año pasado fue muy fuerte.

“No me parece mal, Austria no es un circuito que tengamos problemas para ir rápido. No sé muy bien por qué la moto va bien allí y yo me encuentro bien en ese circuito, así que no nos perjudica. No sé cómo es Finlandia y no puedo compararlo y saber si allí iríamos mejor. Pero bueno, al menos vamos a tener más días de vacaciones”, se consoló el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

