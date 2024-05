Mir, en clave mercado: "Opciones tendremos, aunque seguramente no las que me encantaría"

El mercado de pilotos está en plena ebullición con un claro foto de atención en este momento: la decisión de Ducati sobre quién acompañará a Pecco Bagnaia en el equipo oficial de fábrica en 2025. Los responsables de la casa de Bolonia deben elegir entre Jorge Martín, actual líder del campeonato, y el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, con un Enea Bastianini que cada vez tiene más difícil defender su silla en el box rojo.

Una vez se desatasque esa posición, el resto del mercado se moverá con mucha rapidez, ya que todos los fabricantes tienen plazas libres que cubrir de cara a la próxima temporada y en función de la decisión de Ducati, pueden quedar en el mercado pilotos muy apetecibles.

Aparentemente fuera de ese escenario, Joan Mir, el campeón del mundo de MotoGP 2020, sigue los acontecimientos con calma y a la espera de acontecimientos. El mallorquín, que acaba contrato con Honda a final de temporada, es consciente de que ahora mismo ningún piloto ambiciona su posición y que, solo por eliminación, podría renovar su actual contrato para seguir siendo piloto oficial de la casa de Tokio.

Sin embargo, eso no es, seguramente, lo que más motiva al corredor español, que se ve competitivo y capaz de demostrar por qué fue uno de los campeones de MotoGP más jóvenes de la historia, con solo 23 años y 75 días.

El representante del piloto, como es su obligación, está haciendo su trabajo y ha hablado ya con todos los equipos de la parrilla, aunque no suelta ni media palabra sobre el futuro de Joan, que además de seguir en Honda, podría tener opciones en equipos de fábrica como Yamaha y Aprilia, o en alguna formación satélite, como Gresini, donde ya dan por perdido a Marc Márquez, aunque es muy pronto aún para hacer valoraciones.



"Estoy convencido de que opciones tendremos", Mir

En clave de mercado, el pasado fin de semana en Le Mans, le preguntaron a Mir sobre su futuro, una pregunta que, honestamente, dio la impresión que pillaba algo por sorpresa al corredor, como si no lo esperara.

"La realidad es que quien sale de Honda en los últimos años lo hace peor de lo que entra", dijo el mallorquín admitiendo que no lo va a tener fácil para encontrar acomodo en una posición apetecible para él.

"Esto es así y, además, no hay excepción, nadie sale de Honda mejor de lo que entró, hay que llevar esta situación lo mejor que se pueda e intentar ver qué me apetece hacer. Ese es el tema", argumentó.

Aunque en algún momento se ha llegado a especular con una retirada prematura, no dio Mir la sensación de estar pensando en ello.

"Estoy convencido de que opciones tendremos, no las que a mi me encantaría, seguramente no, pero opciones tendremos", dijo.

Pese a ello, Mir se defiende de los que cree que no tiene velocidad.

"Todavía damos gas y estoy convencido de que con una moto competitiva no tardaríamos en estar delante", dejando claro que su handicap actual es la falta de rendimiento de la Honda.

"Estoy tranquilo, la pasada temporada te diría que esta situación me llegó a superar un poco y no rendía al nivel que podría hacerlo. Ahora esta moto va bastante peor que la del año pasado y he rodado más rápido. Estoy en mejor momento, me encuentro bien fisicamente y veo que la limitación no soy yo", zanjó Mir, que el domingo, tras sufrir una caída a 14 vueltas del final de la carrera en Francia, la sexta de la temporada, no atendió a los medios en el circuito, aduciendo una reunión técnica con los ingenieros de Honda.