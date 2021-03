No por totalmente merecido, el título que el piloto de Suzuki se adjudicó el año pasado era algo previsible por nadie, al menos de entrada. Sin embargo, la consistencia del mallorquín en un año marcado por la irregularidad que se fue extendiendo por la mayor parte de la parrilla, le dejó en la mejor predisposición para encasquetarse una corona que la marca de la gran S no recibía en dos décadas.

Una de las claves del triunfo de Mir fue su habilidad para manejar la presión, que fue en aumento a medida que se acercaban las últimas grandes premios, pero que en ningún caso le atenazó, algo que sí les ha pasado a otros. Su primer triunfo en la categoría de las motos pesadas, conseguido en la primera de las dos visitas a Cheste, le dejaron la faena muy encarrilada para rematarla el fin de semana siguiente, en el que celebró el alirón.

A pesar de haber querido mantener el dorsal 36 en su moto, Mir también ha querido incorporar el 1 que le corresponde como campeón, por más que sea en pequeño, tanto en la cúpula de la moto, como en el mono y también en el casco.

Joan Mir llevará el 1 de campeón en la cúpula de su Suzuki, en el mono y el casco 1 / 3 Foto de: Suzuki Joan Mir llevará el 1 de campeón en la cúpula de su Suzuki, en el mono y el casco 2 / 3 Foto de: Suzuki Joan Mir llevará el 1 de campeón en la cúpula de su Suzuki, en el mono y el casco 3 / 3 Foto de: Suzuki

Al margen de eso, el estatus de campeón seguramente le supondrá un trabajo extra con el que no contaba hasta ahora, dado que sus rivales pasarán de verlo como uno más a hacerlo como uno de los principales candidatos a llevarse el Mundial.

“La etiqueta de campeón solo puede perjudicarme. Sobre todo, en según qué situaciones en las que, hasta ahora, seguramente pasaba más desapercibido. Es normal que ahora se me tenga en cuenta cuando alguien busque una rueda a la que tomar como referencia”, reflexionaba Mir este mismo sábado, poco antes de subirse a su GSX-RR tras la presentación del equipo.

“La presión será mayor que la del año pasado, cuando nadie me esperaba. Tendré que demostrar que puedo gestionarla sin que me afecte, como hice entonces”, añadió el balear, que, evidentemente, tratará de mantener ese logotipo que juega con su apellido y el número 1, señal que supondría que habría revalidado el título en 2022.

“El diseño de Mir con el 1 siempre me ha gustado mucho. Pero tenía que ganar un Mundial para poder lucirlo. Me encantaría conservarlo en el futuro, pero para eso tenemos que ganar el Mundial. No será fácil porque será un año movidito, eso seguro”, remachó el campeón.

