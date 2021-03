El piloto mallorquín comenzará la defensa del título conseguido el pasado año en el Gran Premio de Qatar, que se disputa del 26 al 28 de marzo, dentro de dos semanas. A día de hoy y tras completar los ensayos de pretemporada, el corredor de Suzuki se siente preparado para afrontar el desafío y aunque ve a los rivales muy fuertes, no se considera ni mejor ni peor que ellos.

Para Joan Mir, la referencia ahora mismo son Ducati y Yamaha, pero cree que Suzuki puede estar a su nivel, aunque la última jornada de test, la de este viernes, no pudiera salir a pista al no estar ésta en buenas condiciones, por lo que ha perdido “un día de trabajo importante”.

“Es verdad que me haría falta haber trabajado este viernes, no me gusta ir de sobrado, no hemos destacado en este test como para decir que me sobra un día. En este circuito, viendo la velocidad punta de las Ducati es complicado decir que no van a ser competitivos. Los pilotos funcionan, igual que las Yamaha. Nosotros estamos ahí, no estamos mejor, pero no estamos peor”, explicó.

“Hemos hecho un buen trabajo y tengo margen de mejora y hoy me hubiera gustado trabajar en eso, pero bueno, me encuentro bien y creo que podremos hacer un buen inicio del campeonato”, añadía el mallorquín.

Pese al trabajo intenso en los test, Mir aseguró no estar fatigado.

“No estoy cansado, lo que está pasando es que tres días probando muchas cosas seguidas y sin poder poner 10 vueltas un setting que funcione y trabajar de cara a la carrera ha sido una pena. El día para hacerlo era hoy. Es lo que tiene estar en una fábrica, traen muchas cosas para mejorar, pero a veces hay que descartar mucho y crea una fatiga que es parte de nuestro trabajo. Lo que me gusta es trabajar sobre una base buena, pero estando aquí hay que probarlo todo y estoy agradecido de que traigan tantas piezas”, explicó.

El año pasado Mir no estaba ni entre los cinco primeros favoritos y, al final, acabó llevándose el título. Le preguntaron si veía a algún posible ‘tapado’ para este año.

“No lo sé, me basta con preocuparme de lo mío, espero que no haya ninguna. Pol (Espargaró) parece que lo puede hacer bien, pero no me gustaría que me hicieran la pregunta de quiénes van a ser los cinco primeros otra vez. Hay mucha gente muy competitiva. Mirando los resultados, los nueve primeros tenemos un ritmazo, nunca se sabe”.

En 2020 no hubo carrera en Qatar por la pandemia, y la última, la de 2019, se corrió en grupo, casi como una de Moto3, algo que podría volver a pasar ahora.

“Depende de lo que decida Ducati. Aquel año, Dovizioso tenía problemas de consumo de gomas y puso un ritmo bastante normal durante toda la carrera y al final se defendió las dos últimas vueltas. Eso solo puedes hacer si tienes un buen motor. Eso lo decidirán ellos y nosotros iremos detrás, tienen esa carta por su motor, y nosotros tenemos las nuestras”.

Este viernes el paddock de MotoGP ha empezado a vacunarse, un tema sensible para el piloto de Suzuki.

“Con el tema de la vacuna tenemos que estar muy agradecidos a Qatar y MotoGP que nos hayan dado la posibilidad. Soy consciente que mucha gente no lo verá bien. Yo no la he pedido, eso es lo primero, pero también tengo que decir que nos han ofrecido la vacuna y no puedo decir que no y dársela a otra persona. No tengo esa opción. Ha sido un tema de Dorna y Qatar, y todavía no me la he puesto, pero seguramente me la pondré en estos días. Creo que es un acto de responsabilidad total. Nos desplazamos por todo el mundo. Lo irresponsable sería no llevarla porque podemos contagiar a mucha gente en cualquier sitio, estoy más tranquilo si me la pongo. No creo que por ponérmela yo, otra persona se vaya a quedar sin ella”, valoró Mir, que igual que su compañero y la totalidad del grupo de Suzuki se quedará en Qatar hasta la conclusión de los dos grandes premios que se disputan aquí.

“Es por un tema de seguridad y responsabilidad. Todos tenemos familia y nos gustaría volver a casa, pero creo que lo correcto es quedarse aquí y no ponerse en peligro”, zanjó.

Combinada de tiempos: Así quedaría la parrilla de MotoGP tras el test de Qatar para la primera carrera

