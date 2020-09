Mir: “Dovizioso me ha molestado, no sé si tendrá sanción”

El joven piloto de Suzuki, que el domingo logró su primer podio en MotoGP al ser segundo en el GP de Austria, saldrá desde la primera fila de la parrilla mañana y se marca el ambicioso objetivo de la victoria.

En la Q2, Mir acabó con el cuarto mejor tiempo, pero subió una posición gracias a la sanción a Johann Zarco (3º), que deberá salir desde el pit lane en la carrera.

“Podía haber ido más rápido, pero me molestó Dovizioso en mi vuelta lanzada y no pude completar bien la vuelta. No sé si tendrá sanción, pero me ha molestado bien”, dijo el balear.

De cara a la carrera, el de Suzuki cree que tiene el ritmo.

“La clave será ser constantes toda la carrera, muchos pueden rodar en 24 bajo, pero pocos en 23 altos. Eso limpiará un poco la carrera y hay que ser capaz de mantener ese ritmo y estar en el grupo”.

Dovizioso ha dicho todo el fin de semana que las Suzuki aceleran muy bien saliendo de las curvas, y que ahí se les escapan.

“En el sector dos hemos mejorado un poco el agarre. Es curioso porque cuando me pongo detrás de Dovi también me parece que acelera muy bien. Él tiene mucha experiencia para ver a los demás, a veces me da la sensación de que se me va acelerando. Nuestro agarre en salida de curva es muy bueno, pero cuando le veo a él también le veo muy rápido”, dijo.

Tras dos semanas en este mismo circuito, los pilotos han llegado al límite de mejora.

“Seguramente todos hemos mejorado al máximo la moto en esta pista, no creo que se pueda mejorar más después de tantos días. Las KTM sí han dado un paso, tienen muchas motos en pista. El hecho de que los dos pilotos de Suzuki vayamos rápido avanza mucho la información y el trabajo del equipo”.

La victoria parece el objetivo que se marca el mallorquín.

“No me guío tanto por sensaciones, más por los resultados y estoy mejor que el fin de semana pasado. Entonces estaba para luchar por el podio, pero esta vez creo que tengo, si no el mejor, el segundo mejor ritmo, y eso me permitirá ir sin el gancho en el cuello. No veo escaparme porque muchos pilotos van rápido, pero sí me veo luchando hasta el final por la victoria”, apuntó.

Ninguno de los tres pilotos de la primera fila de la parrilla ha ganado nunca en MotoGP, lo que puede crear cierta ansiedad en la salida.

“Hay que valorar que los tres primeros no hayamos ganado nunca. Puede haber algún piloto con exceso de ganas.Lo que sí veo es que Pol [Espargaró] tiene unas ganas tremendas, Nakagami igual y está fuerte, yo lo mismo. Todos queremos demostrar cosas. Será una carrera chula, esperemos que no nos puedan las ganas y pensemos con la cabeza. Normalmente se me da bien eso, así que si no se me cruzan los cables, no creo que haya problemas”, zanjó el de Suzuki.

