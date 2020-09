El mallorquín busca su primera victoria en MotoGP mientras sigue acercándose al liderato del Mundial, del que sólo le separan cuatro puntos, tras haber sido el piloto que más ha sumado en las cuatro últimas carreras (69) y ser el más consistente ahora mismo.

Sin embargo, el fin de semana en Barcelona no empezó de la mejor manera para Joan Mir, que se fue al suelo muy pronto por la mañana.

“Día complicado para todo el mundo, frío, viento y la pista patinaba mucho. Un buen día para ir en moto (risas). El feeling con la moto no es el mejor, pero es bueno. Tenemos una buena base para empezar a trabajar. Objetivo de hoy cumplido. A ver si mañana podemos hacer trabajar las gomas y mejorar un poco”, resumió a modo de introducción.

“La caída me ha preocupado por los neumáticos. Tenemos cinco delanteros blandos, cinco medios, y el duro nadie lo va a probar, me sorprendería. En las dos últimas carreras nos fue muy bien el blando, que en Misano era el medio. En este caso el medio no me gusta tanto y pensaba que iba a perder ese juego, el de la caída. Eso nos ha cambiado el día, he tenido que montar otro blando en el primer libre que me ha hecho falta al final del FP2. La caída ha sido por apretar demasiado sin temperatura en pista, típica caída de neumático frío”, expuso Mir.

En una toma en televisión, se pudo ver en el garaje de Suzuki que las motos de Mir y Alex Rins llevaban un sistema de freno visualmente diferente.

“El freno es el mismo, lo único que cambia es que él (Rins) necesita tener más temperatura en los discos y por eso los lleva tapados”, aclaró Mir.

El talón de Aquiles de Suzuki esta año está siendo la clasificación de los sábados, y por lo visto este viernes parece haber muchos pilotos capaces de hacer una buena vuelta rápida que, el domingo, no contarán para la victoria.

“Seguro que pasa, siempre un piloto de atrás hace una vuelta espectacular y luego no tiene ritmo. Aquí se verá más porque el neumático cae mucho. Con una goma nueva hacer una vuelta te puede salir, luego la carrera son muchas vueltas y has de entender mucho la moto y el gas. Estoy seguro de que veremos mucha gente hacer una vuelta rápida que luego no estarán delante en carrera”, otorgó.

A nivel de ritmo, tras este primer día de trabajo, parece que las Yamaha marcan la pauta.

“Es complicado saber el ritmo, Yamaha no ha hecho ningún long run. Yo he estirado la goma media y he visto hasta dónde llega. Ellos hacían vueltas con la goma más fresca. Los veo fuertes, seguro que serán difíciles de ganar, pero no lo veo para nada imposible”, advirtió.

Durante la jornada, Mir se encontró con Andrea Dovizioso, al que pudo seguir una vuelta y en la siguiente intercambiaron la posición.

“Dovi ha salido al final con la blanda y yo iba con la goma gastada. He podido ver algunas cositas, como que en la recta la Ducati me quita la vida. Me cuesta acelerar mucho más desde la última curva, mientras él aceleraba muy bien con la goma blanda. Pero en otras partes del circuito le recortaba bastante. Luego él se ha puesto detrás y nos hemos beneficiado ambos de las vueltas”, concluyó.

