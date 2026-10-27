MotoGP GP de Malasia

Mir vuelve sin desvelar la enfermedad que le ha mantenido 44 días de baja: "No ha sido una etapa fácil"

Joan Mir reaparecerá este fin de semana en Sepang después de haber causado baja, por motivos aún sin desvelar, desde el pasado 13 de septiembre, cuando se retiró del GP de San Marino.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 oct 2026, 12:54

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Joan Mir

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Casi siete semanas después de poner el pie en el suelo tras la quinta vuelta en la carrera de Misano, el piloto del equipo oficial Honda Joan Mir reaparecerá, este viernes, al manillar de la RC213V en el arranque del GP de Malasia, 19ª parada del calendario MotoGP 2026.

Mir explicó el sábado de Misano que no tenia fuerzas ni energía, sin ahondar en los motivos que le llevaron a esa situación. Al día siguiente, en la carrera, Mir se retiró y ya no tuvo más contacto con los medios.

"No ha sido una etapa fácil", admite el piloto ahora en el comunicado previo facilitado por su equipo este martes desde Sepang.

"Quiero dar las gracias a todas las personas cercanas a mí por ayudarme a mantener la concentración y a seguir trabajando para alcanzar el objetivo final", continúa el piloto campeón del mundo de 2020.

"Durante la última semana he podido rodar con distintos tipos de moto, y los médicos me han dado luz verde para volver", informa.

"Tengo muchas ganas de reencontrarme con el equipo y ver qué podemos lograr en estas últimas carreras del año. Sepang es un circuito que me trae buenos recuerdos, tanto a mí como a nosotros en Honda, y creo que es la decisión acertada regresar en un trazado tan conocido", valora el corredor, 18º de la general con 33 puntos, 332 menos que el líder, Marc Márquez.

Una situación que no inquiera a Mir, que la próxima temporada dejará Honda y afrontará el desafío de correr con una Ducati del equipo privado Gresini, el mismo camino que antes tomaron pilotos como Alex Márquez y el propio Marc.

De ahí que no se quiera marcar ninguna clase de objetivo para esta reentrada. "Lo más importante de este fin de semana es volver a subirme a la moto, retomar el contacto con el equipo y comprobar mis sensaciones", zanja el de Mallorca.

Sin diagnóstico médico

Mir salió de Misano a mediados de septiembre alegando falta de energía y de encontrarse muy mal. El equipo, el 16 de septiembre, informó de que "los análisis realizados a Mir han revelado "parámetros alterados en sangre" que requieren más investigaciones, por lo que todavía tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para conocer exactamente el origen de sus problemas.

Tras someterse a diferentes pruebas, el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, explicó el 22 de septiembre, por medio de un comunicado del equipo, que "por el momento, los resultados de las pruebas no son concluyentes y se le ha prescrito reposo absoluto y terapia de rehabilitación durante los próximos 15 días", un plazo que concluía el 6 de octubre, hace tres semanas.

"Joan Mir lleva varios meses experimentando diversos síntomas que afectan a su energía y rendimiento, los cuales se han agravado recientemente; por el momento, se desconoce la causa exacta", añadía el doctor Charte. "Dada la persistencia y gravedad de los síntomas, Mir se está sometiendo a una serie de pruebas con el objetivo de obtener un diagnóstico definitivo".

Esta pasada semana, Mir subió a sus redes sociales fotos y vídeos entrenando con motos de tierra, después de que el team manager del equipo, Alberto Puig, asegurara que le esperaban para el GP de Malasia, como así será finalmente, por más que, hasta elemento, se desconozcan los motivos que han llevado a Mir a estar 44 días de baja y perderse los grandes premios de Austria, Japón, Indonesia y Australia.

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