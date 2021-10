Mir: "Defender el título de MotoGP no es una presión"

El piloto de Suzuki se proclamó campeón del mundo de MotoGP en 2020 con apenas 23 años y en su segunda temporada en la categoría reina. Mir lo logró apenas cinco años y un mes después de que se produjese su debut en el Mundial, como sustituto en el Gran Premio de Australia 2015 de Moto3.

La progresión del balear fue meteórica desde entonces, ganando el título de la categoría más pequeña en su segunda temporada completa con 10 victorias y batiendo el récord de puntos. Tras un único curso en Moto2, en 2019 llegó a MotoGP y al siguiente sumó su segundo campeonato del mundo.

El #36 tan solo ganó un carrera en 2020 y se llevó el título a base de regularidad, misma estrategia que ha intentado seguir este año sin éxito. Lastrado por una GSX-RR que se ha quedado rezagada en 2021, Mir llega a las tres últimas carreras del año ya sin opciones matemáticas de revalidar.

Pese a haber sido durante todo el año el hombre a batir, Mir asegura que no ha sentido ninguna presión y compara esta situación con sus años antes de llegar al Mundial.

"Una cosa que tengo es que soy muy realista", comentó el de Palma en el podcast oficial de MotoGP. "Cuando vi que era capaz de estar al mismo nivel que el resto, pensé que podía conseguir ser el mejor. Entonces empecé a competir en el Campeonato de España".

"Recuerdo que mi padre no tenía dinero para pagar a un equipo y decir 'vale, pagamos y así tienes la oportunidad'. Tuve que desarrollar esa habilidad y ese talento desde cero, porque si era capaz de ganar un campeonato, entonces desde otro campeonato te ven y un equipo se interesa por ti. Si ganas tienes la oportunidad de subir de categoría, así que por eso me lo tomaba muy en serio desde muy joven, porque no tenía la oportunidad de ir a un equipo y pagar. Así que tenía que ganar en todos los campeonatos, lo que era bastante difícil".

"Es mucha responsabilidad. Ahora, cuando dicen que tengo la presión del título de MotoGP, no creo que esto sea presión, ¡aquello sí era presión! Si no era capaz de ganar con una moto que no era la mejor, las expectativas no eran las mejores y entonces nadie te contrataba para la temporada siguiente. No podía permitirme estar dos años en la misma categoría, pero tenía que demostrarlo".

"No fue divertido. Las carreras no eran divertidas porque eran muy intensas. Pero esto es parte del progreso, y me encanta el progreso y el proceso. Sí disfruté del proceso, pero no de las carreras en esos años. Cuando llegué al Mundial ya pude disfrutar más", remachó.