Mir: "Si hay una pista en la que salir el 14º importa poco, es esta"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Por muy poco Joan Mir se quedó cortado en la Q1, de hecho, con el reloj ya a cero el campeón del mundo de 2020 tenía el pase en el bolsillo con uno de los dos mejores tiempos, pero en su último intento Johann Zarco y su compañero Alex Rins cerraron sendas vueltas rápidas que dejaron fuera al mallorquín.

De este modo, Mir reaparecerá tras su lesión en Austrias, el pasado mes de agosto, partiendo desde la quinta fila de la parrilla, algo que, hoy en día, penaliza absolutamente en MotoGP, pese a que el balear lo ve de otra manera.

Para Mir el fin de semana está siendo bueno, sin embargo no pudo cuadrar una vuelta rápida suficiente para estar en la Q2.

"No entiendo que tenga el ritmo de los tres mejores, pero luego salgo solo en la cronometrada y me meten ocho décimas", se lamentaba al final de la jornada.

"Es frustrante que esas dos o tres décimas que te da seguir a alguien me penalicen. Yo prefiero ir solo, pero en Phillip Island ya se sabe", dijo, admitiendo que los rebufos son clave en esta pista.

Pese a salir tan retrasado, Mir tiene ritmo y se ve con fuerzas para intentar una remontada.

"Si hay una pista en la que importa poco salir el 14º es esta. El ritmo será lo que marcará la diferencia y espero estar allí arriba. Mi ritmo con la goma usada es muy bueno", avisó.

Para Suzuki el problema de los sábados en clasificación se ha convertido en endémico.

"Tenemos que mejorar en la cronometrada, pero ya no queda tiempo", recordó en referencia a que la casa de Hamamatsu deja el Mundial a final de año.

Con el Mundial abierto y varios pilotos muy juntos luchando por el título, el campeón de 2020 prevé alguna sorpresa.

"Van a pasar cosas, de eso estoy seguro. Hay gente que necesitas resultados y se meterán por en medio. Me espero una carrera en grupo y no me mojo por nadie", zanjó.

Toma nota: La parrilla de salida del GP de Australia de MotoGP