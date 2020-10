A pesar de haber roto la gran inercia que llevaba en las anteriores cinco carreras, en las que firmó cuatro podios y sumó más puntos (89) que nadie, el mallorquín solo perdió dos puntos respecto de Fabio Quartararo en la pelea por el Mundial, circunstancia que se puede dar por buena si uno tiene en cuenta cómo se le presentaba el domingo al balear.

La caída de Valentino Rossi en la tercera curva todavía le complicó más las cosas, porque le mandó a la cola del pelotón. Eso, sumado a la poca experiencia con el asfalto mojado –fue su primera carrera en agua en MotoGP– y a las malas sensaciones que arrastró durante todo el fin de semana, pintaban un panorama de lo más oscuro.

“Las condiciones fueron muy difíciles de manejar. Al principio de la carrera me costó mucho calentar la goma trasera. Pero luego, cuando las buenas sensaciones volvieron, me sentí muy competitivo. Hay que ver qué sucedió, porque pasé de ser de los más lentos al principio de la carrera a ser de los más rápidos, al final”, resumió Mir, que no tuvo reparos en reconocer que, en el transcurso de una carrera normal, con el asfalto en seco, habría perdido mucho más terreno con Quartararo.

“En seco, Fabio tenía algo más que el resto, y si tenemos en cuenta que yo no me sentía muy a gusto, seguramente habría perdido más puntos. Una mala carrera está permitida, pero no podemos repetir este resultado en Aragón”, cerró el de Suzuki, que prefirió tomarse las cosas con filosofía y hasta con algo de buen humor.

“Estuvimos peleando con Maverick y Fabio como si lo hiciéramos por ganar, cuando realmente lo hacíamos por meternos entre los diez primeros. Fue un poco triste, la verdad”, remachó.

