Mir: "Estoy aquí para ganar, no para pelear por el podio"

Cheste.- Tanto por el ritmo exhibido durante las sesiones de ensayos, como por la posición de salida (cuarto), Mir salió este domingo convencido de sus opciones de luchar por el triunfo en Valencia, un escenario especial porque fue aquí, el curso pasado, donde logró su hasta ahora única victoria en MotoGP y también donde, una semana después, se coronó campeón del mundo de la categoría de las motos pesadas.

Este curso, el de la defensa del título, Mir no pudo en ningún momento contrarrestar la pegada demostrada por Fabio Quartararo y su Yamaha, y por las Ducati en general. Mientras las M1 se han llevado seis victorias, las Desmosedici se reparten siete. Honda ganó tres y KTM, dos. Suzuki se va de vacío y su piloto de referencia con una frustración que nunca antes había hecho tan evidente como este domingo.

El #36 afirmó haber experimentado durante la carrera las peores sensaciones de todo el fin de semana, subido a una moto que no podía parar. A partir de mitad de prueba, además, el rendimiento del neumático delantero cayó en picado, y eso fueron demasiados contratiempos para poder medirse en corto con las todopoderosas Ducati.

“Estoy decepcionado porque no me esperaba tener las sensaciones que tuve en carrera. Pensaba que sería mi día, pero no pude hacer nada. Lo pasé mal con el tren delantero, no tuve agarre ni tampoco ninguna ventaja para pelear con las Ducati. No me esperaba estar peleando por la tercera plaza”, resumió el mallorquín, que finalmente concluirá el curso en la tercera plaza.

“En el warm up pude rodar mucho más rápido, pero iba solo. Detrás de las Ducati perdí todas mis opciones. Me adelantaron Martín y Bagnaia, y me di cuenta de que la carrera se había acabado”, añadió el balear, que se tuvo que contener en varias ocasiones para no soltar palabras demasiado gordas o hirientes.

“Este año no lo he pasado bien. No he disfrutado demasiado de las carreras. Me he exigido mucho a mí mismo para hacerlo lo mejor posible. No lo podía haber hecho mejor, pero me esperaba más. Estoy aquí para ganar, no para pelear por el podio”, reflexionó Mir, quien aseguró que 2021 será un año del que extraer una “gran lección”, tanto él como Suzuki.

