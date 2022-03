Mir: “Este año, esto tiene que ser un mal resultado”

Cargar el reproductor de audio

Se esperaba muchísimo de la nueva Suzuki en la carrera inaugural del curso 2022, sobre todo después de la gran evolución en términos de potencia de la GSX-RR, plasmada en el ritmo demostrado en los entrenamientos libres.

Sin embargo, ni Joan Mir ni Alex Rins lograron llevarlo a efecto en la clasificación del sábado y salir tan retrasados en parrilla acabó penalizándoles, una vez más.

"Ha sido una carrera muy física. El ritmo fue muy alto y lo pasé mal en las últimas diez vueltas. Tuvimos muchos problemas con la goma delantera, el neumático no iba y no tenía el agarre que me esperaba. No entiendo qué pasó con la pérdida del agarre trasero. Es raro, porque yo soy de los que más cuido la goma trasera", dijo Mir tras la carrera.

El campeón de 2020, que se mantuvo en la cuarta posición durante las primeras vueltas, fue perdiendo terreno con los pilotos de delante a medida que pasaban los kilómetros.

"No pude hacer la última parte de la carrera que esperábamos", admitió "y debo felicitar a los chicos que quedaron por delante porque hicieron un gran trabajo y fueron muy rápidos".

"En las primeras vueltas preferí quedarme cuarto para no forzar demasiado las gomas. No entiendo por qué no pude volver al ritmo en la segunda mitad de carrera. Además, llevaba el neumático medio detrás".

Pese a que el resultado no es el esperado, Mir no quiere entrar en una dinámica negativa tan pronto: "Creo mucho en este equipo y la moto va mucho mejor que la del año pasado. Es solo la primera carrera", dijo el balear para pedir calma.

En términos de exigencia, Mir no quiere conformarse con lo visto este domingo: "Este año, este resultado (6º) tiene que ser una mala carrera, hay que hacia arriba", dijo siendo consciente de que los rivales también han mejorado.

"Hay muchas marcas delante nuestro, pero es la primera carrera. Creo que tenemos más que decir de lo que hemos visto hoy. No estoy preocupado, porque creo que iremos a mejor", tranquilizó.

En cuestión de velocidad punta, la Suzuki ha mejorado claramente, algo que ha quedado claro tras defenderse de las Ducati. "Y estoy contento porque adelanté a la Aprilia en recta", añadió.

Sobre el ganador y el podio que se vio en Qatar, Mir se mostró sorprendido, a medias: "Bastianini irá rápido en más de una carrera, pero el podio fue un poco inesperado", concluyó el #36.