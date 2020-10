Mir: “He recuperado las buenas sensaciones que perdí en Le Mans”

En Le Mans, el domingo pasado, tanto él, como Fabio Quartararo y Maverick Viñales las pasaron canutas con el asfalto mojado, tan es así que los tres se enzarzaron en una lucha de alto voltaje hasta la bandera de cuadros…por la novena posición.

En Francia, el mallorquín no dio con la tecla que le había convertido en el integrante más solvente de la parrilla en las cinco anteriores citas, con cuatro podios de cinco posibles y más puntos acumulados (89) que nadie.

Una semana después, en Motorland, parece haber emergido el Mir que se postula como candidato a llevarse el título a final de curso, siempre que vuelva a pillar la inercia que llevaba antes de desembarcar en Le Mans.

“Fue un buen día. Me sentí muy bien a pesar de que nadie tiene un ritmo brutal porque la temperatura del asfalto es muy baja. He recuperado las buenas sensaciones que no tuve en Le Mans. Aunque con temperaturas tan bajas nadie ha tenido buenas sensaciones. Son condiciones extremas; nunca había corrido con este frío”, resumió el balear, que tras el primer día finalizó el cuarto, justo detrás de las tres Yamaha desplazadas –Rossi no está–, a siete décimas del primero (Viñales).

“Las Yamaha van muy rápido aquí, y todos sus pilotos están demostrando que tienen un gran potencial. En estos momentos, están por delante, pero trataré de ganar un par o tres de décimas a una vuelta y, en carrera, esperar a las vueltas finales, a ver si les veo de cerca”, añadió el español, que en estos momentos ocupa la segunda plaza en la tabla de puntos, a solo diez de Quartararo, el líder.

Como es lógico, al #36 también se le preguntó si las medidas que se están poniendo en práctica en el paddock, para evitar contagios de coronavirus como el que ha dejado a Rossi fuera de combate, son suficientes, o si por el contrario debería aplicarse un protocolo aún más estricto.

En este sentido, Mir, que el domingo tiene previsto volver a su domicilio, en Andorra, una vez termine la carrera, cree que las cosas están bien como están.

“Las burbujas es algo que estamos hablando con el equipo. Yo vivo en Andorra, y si mi novia se hace un PCR negativo antes de que yo vaya, mi casa está a tres horas y media de aquí en coche. No creo que haya mucho peligro en ese sentido. El riesgo siempre está ahí, hagas lo que hagas”, remachó el de Suzuki.

