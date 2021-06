Mir: “Me cuesta un mundo bajar el tiempo con neumático de clasificación”

La clasificación a una vuelta de los sábados sigue siendo el talón de Aquiles de Joan Mir y la Suzuki. Este sábado, en Assen, el campeón del mundo de MotoGP solo pudo clasificar décimo, pese a que en los entrenamientos exhibió un gran ritmo que le colocaría en la batalla por las primeras posiciones.

Sin embargo, salir tan retrasado y con el trío de Ducati delante, complica las opciones para el de Mallorca.

“Estoy un poco decepcionado, me esperaba un poco más en la Q2. No acepto el tiempo que he hecho, es lento, no he podido apretar y hacer una vuelta decente. Estoy haciendo 33.0 de ritmo con goma dura y con la blanda me cuesta mucho bajar tres décimas. Los demás bajan un segundo, que es lo normal, pero en mi caso no es así”, se lamentaba Mir.

“Para mi pilotaje, el paquete que tenemos tiene algo pendiente, no favorece mi estilo, me cuesta mucho explotar el potencial de la Suzuki en clasificación. Alex (Rins) en algunos momentos logra mejorar alguna décima teniendo yo mejor ritmo. Es algo que tenemos que analizar para saber usar la moto y tener algo más para poder estar más adelante en parrilla”, valora.

Pese al inconveniente, Mir mostró este viernes en los libres un ritmo para apuntar al podio, pero por delante se le colaron las Ducati de Bagnaia, Zarco y Miller, con la dificultad que eso entraña.

“Siempre salen por delante las Ducati, el problema siempre está, hay que lidiar con eso. Hay que ser inteligentes, han acabado por delante pero no tienen demasiado ritmo de carrera. Quizá mañana nos sorprendan, pero nosotros debemos explotar nuestras virtudes, hacer unas buenas primeras vueltas y estar cerca de los primeros, del podio, gestionar la carrera y hacer bien las cosas”.

En clave de campeonato, Quartararo tiene muchas opciones de aumentar las diferencias. La esperanza para Mir es que Viñales cuadre una buena carrera y le reste puntos.

“No acepto nada, eso lo primero, no miro el campeonato. Ahora solo pienso en dar el cien por cien con lo que tengo, pero nos está costando un poco más que el año pasado. Intentaré hacer lo mío y estar cerca de las Yamaha. Que sean mejores a una vuelta puede hacerles consumir más goma. Pero lo cierto es que aquí las Yamaha van muy bien, están por delante”, admitió.

Mir descartó que el tres delantero sea el problema a la hora de clasificar.

“No especialmente, el tren delantero no es malo. Creo que es más cosa de circuitos, entender que necesitamos en cada uno para ser rápidos, el problema tiene que ser grave, porque no puede ser que con una goma dura haga 33.0 y con la de clasificación un 32.7 matándome, pero un día lo solucionaremos”, se consoló.

Por último, le preguntaron a Mir por el cambio de Viñales, que en seis días ha pasado de ser el último en Alemania al primero este sábado en Assen.

“Igual le han cambiado toda la moto, algo ha pasado. No puede ser, no es normal que esté último en Sachsenring, o que la moto no le ayude, y luego encontrarse que la moto vuela, algo hay ahí”, zanjó el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

