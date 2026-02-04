Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

El piloto español de Honda bajó el crono hasta el 1.56.874 en la segunda jornada del test oficial de pretemporada MotoGP en Sepang, por debajo de la pole del pasado año en el GP de Malasia.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- El paso adelante que dio Honda el pasado año en el desarrollo de su prototipo RC213V, constatado con la pérdida del rango D de las concesiones, parece que no se ha detenido este invierno y las señales positivas que ofreció Aleix Espargaró en el shakedown celebrado en este mismo circuito la pasada semana, las ha refrendado Joan Mir este miércoles.

El mallorquín, en el segundo día de test oficial de pretemporada en Sepang, ha parado el crono hasta el 1.56.874, por debajo de la pole de Pecco Bagnaia del pasado año (1.57.001) y a menos de cuatro décimas del mejor tiempo del test del pasado año, que ya fue extremadamente rápido, marcado por la Ducati de Alex Márquez (1.56.493).

Nunca una Honda, al menos de forma oficial, había completado en tan poco tiempo un giro al trazado de Sepang, donde este invierno el equipo de test y desarrollo de la fábrica de Tokio se ha cansado de rodar, recogiendo ahora los frutos.

Joan Mir, Honda HRC, escucha atentamente a su ingeniero de pista, Santi Hernández

Joan Mir, Honda HRC, escucha atentamente a su ingeniero de pista, Santi Hernández

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Cuando tienes confianza la transmites a la goma nueva y eso se ve en el tiempo", dijo Mir para explicar el crono con el que había liderado la jornada. "Estoy contento, pero será muy importante el análisis de la información. Hoy dimos un paso; espero dar otro mañana", continuó el piloto mallorquín.

Mir dio el visto bueno al trabajo del equipo de test y al feedback de Aleix Espargaró, que aseguró que los pilotos de Honda se  iban a divertir con esta moto.

"La base es buena, pero aun podemos mejorar en detalles, como el comportamiento de la moto con gomas usadas, aunque si el test terminara hoy no sería un drama", asumió.

Sobre la nueva moto, Mir detalló los avances bajo su perspectiva.

"El motor es algo más potente que la especificación del año pasado. En aerodinámica, seguramente llegará una actualización. Creo que Honda ha dado un paso, pero creo que Ducati, también. En Buriram tendremos un panorama más claro", mantuvo la calma.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Tener una mejor moto permite tener más seguridad y evitar las caídas que tanto penalizaron al mallorquín el pasado año. "La confianza que tengo ahora se traduce en el tiempo que he hecho. Pero hay que ser cautos, porque hay temas en los que sufrimos, porque con el asfalto caliente nos falta agarre", observó.

Sobre dónde puede situar la nueva Honda al campeón del mundo de MotoGP de 2021, Mir es cauto. "El año pasado fue un año de transición. Si tengo las armas, lucharé. A mi, si me das confianza, me crezco. Yo llegué aquí, cuando la cosa estaba como estaba; por eso, ahora la satisfacción cuando las cosas van bien, es mayor", zanjó.

