Mir: "Estoy tranquilo, ¿qué esperaban, que lo ganara todo?"

El de Suzuki tuvo que conformarse con el quinto puesto en una carrera que calificó de complicada, lo que le permitió sumar unos puntos importantes para el campeonato que defiende, en el que está ahora situado cuarto a 17 puntos del líder, Pecco Bagnaia.

“La carrera ha ido bien, estoy satisfecho, que no contento, porque hemos dado el cien por cien. En Jerez tenemos el problema con las altas temperaturas, es difícil acercarse al piloto que va delante y nos complica poder parar la moto. El ritmo es completamente diferente cuando giras solo o lo haces con un piloto delante”, explicó.

“Pude hacer muy buenos tiempos en los entrenamientos rodando solo, pero en carrera Jerez es así, no somos los únicos a los que les pasa. A las motos con menos motor nos perjudica un poquito. Si hubiera tenido a un piloto más rápido delante, hubiera sido mejor nuestro ritmo. Es frustrante, pero no es la primera vez que nos pasa en este circuito”.

Pese a todos estos argumentos, Mir aseguraba estar muy tranquilo y que no piensa en clave de campeonato.

“No estoy nada preocupado por el título, porque no estoy mirando la general. Ahora estoy dando el cien por cien en cada carrera, sacar los máximos puntos cada domingo. Estamos viendo a pilotos más fuertes que nosotros. Contaba con un principio de temporada así, incluso más difícil. El año pasado pude ganar el Mundial y fui bastante más lento aquí en Jerez, me costó mucho más. En Qatar luche por el podio, en Portimao estuvimos en él. Creo que estoy haciendo una buena temporada… ¿qué se espera de nosotros, ganarlo todo? Creo que estamos bien, el objetivo es dar el cien por cien en cada carrera y en esta el máximo era ser quintos”, argumentó.

“Ahora vamos a Le Mans que es un circuito en el que seguramente tendremos más problemas”, ya dejó avisado el de Mallorca.

A Mir le preguntaron por lo que había pasado con Quartararo, que tuvo problemas físicos cuando iba liderando y acabó 13º.

“Lo que le ha pasado a Fabio es algo parecido a que te saquen una bandera roja cundo vas primero”, dijo en referencia a lo que le pasó a él el año pasado en Austria, cuando pararon la carrera yendo primero, lo que le hizo perderla.

“Supongo que es frustrante, pero son factores externos. En este caso es un tema físico. Yo no tengo este problema con los brazos y no lo puedo entender, pero hay circuitos duros para los pilotos por las aceleraciones y frenadas, y aquí en Jerez todo esto se complica. Lo siento por Fabio, no puedo decir más”.

También le preguntaron a Mir por su antecesor en el trono, Marc Márquez, al que le está costando el reingreso en la competición.

“Siempre cuento con Marc Márquez. Es complicada la situación que está viviendo. Seguro que él pensaba que le sería un poco más fácil coger el hilo después de arrasar como hizo en 2019, pero es difícil estar un año fuera. Marc muchas veces nos ha hecho dudar de si era un extraterrestre o humano, y cuando ves que esta gente sufre en momento difícil te das cuenta de que también son humanos. No es llegar, soy Marc Márquez, esto es MotoGP, me la saco y hago lo que me da la gana. No, esto es difícil, cada año hay más nivel, hay pilotos más preparados, más igualdad de motos, e incluso si eres Marc Márquez, esto es así. Nunca dudamos del talento y las capacidades de Marc, pero esto es así y seguro que lo está pasando mal. Pero todo y con eso está en el top 10 en cada carrera, así que bravo por él”, zanjó el de Suzuki.

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP en Jerez

