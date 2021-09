Mir: “No entiendo que un ocho veces campeón como Márquez necesite rueda”

El campeón del mundo de 2020 estaba completando uno de los fines de semana más fuertes de la temporada hasta que llegó a la clasificación del Gran Premio de San Marino, donde tuvo problemas y solo pudo conseguir el 11º tiempo, por lo que saldrá desde la cuarta fila de la parrilla de salida, una posición incómoda en un circuito donde no es nada fácil adelantar.

“Ha sido un día positivo y todo iba muy bien hasta la Q2 donde no ha salido nada bien. En la primera tanda tenía problemas con la presión del neumático delantero y se me cerraba la dirección, he tenido dos sustos grandes y he decidido parar. Cuando me han montado otra goma en el display de la moto me marcaba ‘box’, normalmente eso me lo suelen enviar, es como una alarma, así que he parado de nuevo y me han dicho que siguiera, he entendido que era un error, y eso nos ha condicionado toda la Q2”, ha explicado contrariado Mir.

“Saliendo tan atrás se nos complica todo, pero voy a intentarlo, creo que soy de los pocos que sale el 11º y puede hacer una buena carrera”, aseguró.

Sobre el fallo del equipo llevándole al box de vuelta por error en medio de la Q2, el piloto tuvo una conversación con los jefes.

“Si, hemos hablado todo. Siempre que pasan este tipo de cosas se tiene que entender, Suzuki me ha pedido disculpas, ha sido un fallo dentro del box. Estas cosas pasan, es importante hablarlo y entenderlo para que no vuelva a suceder”.

“Es un movimiento que agradezco de Suzuki hay que saber cuándo pedir disculpas y sé que van a trabajar duro para que no vuelva a pasar”, insistió.

“A todos nos puede pasar este tipo de cosas, mañana intentaré darle la vuelta al tema y hacer una buena carrera que el equipo porque se lo merece”, endulzó la situación el balear.

En su primera salida a pista, Marc Márquez volvió a elegir al mallorquín para seguir en pista, lo que se conoce en el argot como ‘chuparuedas’.

“Sobre Marc, él siempre, bueno todos los pilotos saben lo que necesita Marc, ¿no? Creo que siempre necesita una rueda para ser fuerte. No sé, es algo que me cuesta entender cómo un ocho veces campeón del mundo no puede hacer su trabajo solo y todo esto, y siempre necesita algo de rueda. Pero sí, es el juego que siempre le encanta jugar a Marc y eso es todo, hoy fui yo, así que traté de hacer mi trabajo, no me importa si tengo a alguien atrás, trato de dar mi 100 % y luchar y trabajar por la carrera”, soltó el campeón.

Con opciones aún para renovar el título, aunque cada vez más pequeñas, Mir no pierde su enfoque.

“Creo que en Aragón empecé a encontrarme bien con la moto y puedo hacer un final de temporada muy sólido, el tema es que los tres primeros de la general hemos sido muy rápidos este fin de semana, solo me ha faltado rematar en la Q2. Voy a intentar estar con ellos en la carrera, es difícil, Pecco va muy rápido, pero intentaré sacar mis armas también”, zanjó el de Suzuki.

