Mir: "Si hay cambios en Honda es porque eran necesarios"

La noticia adelantada por Motorsport.com en torno a la destitución del director general técnico de Honda Shinichi Kokubu era una de las comidillas de la tarde tras la primera jornada del Gran Premio de Japón, que se celebra este fin de semana en el circuito de Motegi.

Tras ser preguntado por el tema Marc Márquez, hasta ahora punta de lanza del proyecto HRC, también Joan Mir tuvo que hablar al respecto, pese a que el mallorquín no lleva ni un año dentro de la estructura del ala dorada.

"Si hay cambios en Honda es porque eran necesarios", introdujo el campeón del mundo de 2020. "Las marcas japonesas no acostumbran a cambiar al personal, y si lo han hecho es porque están seguros de ello", tiró de experiencia Mir, tras sus cuatro año en el equipo Suzuki.

"Lo importante es entender si este cambio funciona y aporta algo nuevo", señaló la clave de todo cambio, y más en un momento tan importante en el que se está gestando la moto de 2024.

Volviendo a la pista, Mir sufrió una caída en el FP1 de la mañana y aunque estuvo en posiciones delanteras en el libre, por la tarde no pudo entrar directamente a la Q2, como era su intención.

El balear está trabajando con dos motos diferentes, el prototipo 2024 que se probó en el test de Misano y la moto hibrida de India, que es una 2023 con alguna pieza de la 2024.

"El accidente de esta mañana complicó un poco el plan. Me caí en mi segunda salida, con el prototipo de 2024. Esta tarde salí con la moto de India. No estoy muy a gusto con la puesta a punto que tenemos ahora, porque lo paso mal en la frenada. No deberíamos tener problemas a la hora de parar la moto. Ese es el principal objetivo con vistas a mañana: mejorar en la frenada", dijo.

Mir, a diferencia de Márquez que opta por seguir con la moto de 2023, tiene claro que le va mejor el nuevo prototipo.

"Seguramente, mañana por la mañana saldré con el prototipo de 2024 para comparar datos. Pero no tenemos demasiado tiempo para comparar", zanjó.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images