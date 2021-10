Mir: “Si Brivio vuelve a Suzuki estaré encantado, hizo un buen trabajo”

Los comentarios sobre un posible regreso de Davide Brivio a su antiguo cargo de Team Manager en el equipo Suzuki, con el que ganó el campeonato mundial por equipos y pilotos, con Joan Mir, el pasado año, se han intensificado en las últimas semanas.

El italiano dejó MotoGP para probar la aventura de la Fórmula 1 esta temporada, formando parte de la cúpula de ejecutivos que han manejado los destinos del equipo Alpine, propiedad de Renault, un trabajo en el que Brivio no ha podido desarrollar la experiencia acumulada en las carreras de motos.

Esa falta de protagonismo está haciendo valorar al exmanager de Valentino Rossi la posibilidad de volver al paddock de MotoGP.

“La salida de Davide fue algo que nadie se esperaba en Suzuki, su ausencia se tuvo que suplir con (Shinichi) Sahara, que no es su trabajo hacer ese papel. Supongo que se habrá visto más cargado de responsabilidades y esto lo ha notado más él que todos nosotros. Pero Sahara sabe que se necesita poner otra vez esa figura para que todo funcione un poco mejor”, explicó Joan Mir este jueves cuando le preguntaron por la posible vuelta de Brivio.

“Que venga Davide o no es algo que yo no sé. Solo puedo decir que si viene estaré encantado, hizo un buen trabajo y si deja la F1 para volver aquí es que en su actual trabajo no se habrá sentido tan cómodo”, ha añadido Mir.

Sin embargo, solo faltan tres carreras para acabar la temporada y en Suzuki nadie parece tener claro si va a volver Brivio o se va a fichar a otro Team Manager, proyectando un poco de falta de previsión.

“Creo que durante todo el año hay muchas cosas que hacer, durante la temporada no es el mejor momento para estos movimientos, supongo que están esperando a acabar para tomar las decisiones. Si es otra persona tendrán que enseñarle y aprender, no creo que sea algo que se puede hacer durante la temporada”, dice el mallorquín.

De cara al final de semana, el campeón del mundo de MotoGP 2020 llega a la segunda cita de Misano con mucha confianza.

“Llegamos a las tres últimas carreras descansados y bien preparados. Estoy contento porque he podido entrenar bien durante estas semanas sin carreras. Así que se presenta un buen fin de semana. Fuimos rápidos en el test (celebrado en Misano) y en la anterior carrera también, pero me faltó rematar al final, quizá por no haber escogido bien los neumáticos. Tengo potencial para bastante más de lo que conseguimos en la anterior carrera (6º). A ver si podemos estar luchando por la victoria, que es nuestro objetivo”, zanja el balear.

(Haz click en el enlace o en la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Joan Mir en MotoGP)