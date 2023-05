Mir: "Bradl probó el nuevo chasis y me dijo que le había gustado mucho"

No tuvo suerte Honda en el estreno del nuevo chasis, la pieza encargada a Kalex que, de alguna manera, se ha convertido en la 'gran esperanza blanca' de HRC para dar con la tecla y devolver a la RC213V al camino de la competitividad.

Mir, que el domingo había asegurado a Motorsport.com que "no tengo ningún chasis para probar en el test, no está programado" fue incluido, a última hora, en el programa de ensayo de la nueva pieza, que fue probada por la mañana por Stefan Bradl y el equipo de pruebas de Honda, cediéndosela a Joan Mir por la tarde. Un problema eléctrico, sin embargo, arruinó ese primer contacto.

"En general ha sido un día un poco caótico, han pasado una serie de cosas que han provocado mucha actividad. Por la mañana el plan era probar diferentes carenados y piezas aerodinámicas, un campo en el que pienso que esta moto puede tener bastante margen de mejora. Parece que una nos ayuda en el giro en las curvas rápidas y evitar los caballitos, que es un poco de lo que se trata el tema de las alas. Ha mejorado la moto, es lo que llevaba Brad el fin de semana y no fue mal", dijo.

"También hemos probado un chasis que ya montamos en pretemporada, pero entonces no pudimos exprimir el cien por cien que estamos dando ahora y me ha gustado más cuando hemos vuelto atrás. He encontrado mejores sensaciones que es de lo que se trataba hoy. Luego he tenido una caída, me he quedado sin los carenados, solo teníamos uno, y ya he tenido que volver al estándar, que está claro que va peor".

Mir tuvo la oportunidad de hacer una prueba del nuevo chasis Kalex, pero con muy mala suerte.

"Por la tarde a última hora he probado el (nuevo) chasis que ha probado Bradl, con la mala suerte que he dado una vuelta, he pasado por meta y he tenido un problema eléctrico con la moto, que se me ha parado y he tenido que volver al box a buscar la otra moto. No he podido probarlo. Ha sido caos, con una vuelta no puedes decir. A veces cuando sales de box y ya funciona lo notas y he notado que el concepto es otro y que la moto tenía cosas positivas, pero tampoco me quiero precipitar de decir nada, igual es mejor, pero no lo sé. Bradl se ha caído con este chasis, justo cuando me lo tenía que dar a mi, ha sido mala suerte".

Pese a al caída del probador alemán, Honda ha podido recabar información.

"El ha podido rodar por la mañana, así que tenemos información de él, que es un piloto un poco diferente. A él le gusta. Hemos hablado y lo nota diferente, lo que me ha dicho Stefan es que a él le ha gustado mucho y que tiene curiosidad de que lo probemos nosotros a ver qué decimos. Es otro pilotaje el suyo, pero si le ha gustado es positivo".

"El carenado que he probado no es una revolución, pero peor no iba, un pelín mejor sí que iba, pero no estamos buscando un 'pelín', estamos buscando más", zanjó el mallorquín.

Detalles de la moto de pruebas HRC MotoGP Photo by: MotoGP