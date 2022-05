Mir: "Tengo una asignatura pendiente con el agua"

Cargar el reproductor de audio

El sábado se le complicó al mallorquín después de no poder meterse en el grupo de corredores que se clasificarían directamente para la segunda criba de la cronometrada (Q2). Su paso por la primera (Q1) redobló la dosis de estrés sobre sus espaldas y, además, le obligó a jugarse su posición en la parrilla a una sola tentativa.

El campeón del mundo de 2020 se aplicó en una segunda salida que le colocará el séptimo, una posición a la que parece estar abonado.

Apunta los horarios para no perderte el GP de Francia 2022 de MotoGP: A qué hora es la carrera de MotoGP en Le Mans y cómo verla

Evidentemente, esa no es la mejor posición de arranque en un escenario que, además, no le trae muy buenas experiencias: su mejor posición en las tres visitas que ha hecho desde que compite en la categoría de las motos pesadas es la undécima del curso pasado.

"Para nada me esperaba tener que pasar por la Q1. Pero por la mañana nada fue bien. No me fue posible ir rápido ni en el tercer ensayo libre ni en el cuarto. Luego hicimos un gran cambio en la moto que funcionó", resumió el balear, que en todo momento fue consciente de la limitación que supone afrontar el momento decisivo de la cronometrada con una sola goma blanda.

El piloto de Suzuki señala a Pecco Bagnaia y a Fabio Quartararo como los principales candidatos a pelear por el triunfo este domingo, aunque cree que él no está lejos. "De todos modos", señaló, "no sé muy bien el ritmo que tengo, porque no pude dar más de tres o cuatro vueltas seguidas".

Si en un primer momento parecía que competidores y aficionados podrían disfrutar de un Gran Premio de Francia íntegramente en condiciones de seco, la previsión cambió a última hora del viernes, y en estos momentos proyecta chubascos para cuando dé comienzo la prueba de MotoGP.

"Tengo una asignatura pendiente con el agua. He ido mejorando mucho desde que entré en MotoGP, que no me gustaba para nada. De hecho, me escondía. Pero ahora he aprendido a disfrutar también", convino Mir.