No son muchas las oportunidades que ha tenido Joan Mir para luchar con opciones reales por la pole position desde que está en MotoGP, pero este sábado en la clasificación del Gran Premio del Algarve el de Suzuki parecía tener las armas para conseguirlo.

Con su primer neumático, Mir se colocó primero y con el segundo guardó un último intento para asaltar el récord de la pista, pero de forma inesperada Alex Márquez se le puso por delante cortándole la trayectoria e impidiéndole aprovechar esa última oportunidad.

“Estoy un poco enfadado, porque pensé que hoy podría luchar por la pole. Es una pena, porque hice el tiempo con el primer neumático, que ya fue un buen tiempo que no esperaba”, admitió Mir, siempre sufriendo en materia de clasificación a una vuelta rápida.

“Con el segundo neumático hice la primera vuelta dando rueda a Alex Márquez, a quien ya había ayudado en la primera salida. Cuando acabé la vuelta para calentar los neumáticos y me disponía a hacer mi vuelta rápida definitiva, él me adelantó a final de recta y redujo la velocidad. No entiendo estas cosas. Se disculpó, pero al final me destrozó la oportunidad de luchar por la pole position”, se lamentó el mallorquín, que desde Valencia en 2017 (Moto3) no lograba clasificarse en primera fila.

Pese a todo, Mir saldrá tercero este domingo –como en el GP de Estiria en 2020 por una sanción a Johann Zarco–, por detrás de Pecco Bagnaia y Jack Miller, igualando la mejor posición de parrilla desde que está en MotoGP, lo que le da muchas opciones de poder estar en la lucha por la victoria con argumentos.

“Estoy contento con la posición, pero cuando no puedo dar el 100% me enfado, es normal . He hecho todo lo que he podido. Ya durante la temporada hicimos un buen trabajo en los pequeños detalles. Desde Misano 1 habíamos encontrado algo que me ayudaba a ser un poco más competitivo. Pero por una razón u otra nunca lo hemos demostrado con una buena clasificación”, hasta ahora.

Mir se ha estado quejando desde principio de temporada de la dificultad de poder hacer una vuelta rápida los sábados, algo en lo que ha trabajado mucho Suzuki.

“Desde el test de Misano tenía las nuevas piezas que me ayudaron, pero no pude probarlo todo junto y por eso estaba muy enojado. Volver aquí y demostrar que se puede luchar por la pole es muy importante para mí y para el equipo, se lo merecen mucho”, añadió.

“Agradezco a Suzuki por darme el paquete para pelear los sábados. En el FP4 no estaba muy contento, porque probamos una cosa en la parte delantera y no me gustó, no podía parar bien la moto. Estaba marcando tiempos bastante consistentes, pero no podía ser fuerte con el neumático medio. No pude hacer 1:39, que creo que será el ritmo de la carrera. Me faltaba un poco a pesar de ser constante. Pero lo arreglaremos para la carrera”, aseguró el campeón del mundo de 2020.

Los tres primeros de la calificación: ganador de la pole Francesco Bagnaia, Ducati Team, segundo Jack Miller, Ducati Team, tercero Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images