Mir: "La nueva aerodinámica, de momento, no es mejor que la vieja"

Visualmente, el impacto de ver a Joan Mir, todo un campeón del mundo, último en la hoja de tiempos de la primera jornada del Gran Premio de Austria es fuerte. Sin embargo, un cúmulo de situaciones dejaron al balear en esa incómoda situación.

"Se me ha complicado el día, sobre todo para hacer una vuelta en la parte final de la sesión. Ha empezado a llover, me han marcado entrar al box tarde, no he podido poner el neumático delantero que quería, me han cancelado una vuelta que era aceptable y cuando venía bajando el tiempo, al final, se ha puesto a llover en el último sector. Creo que se hubiera podido hacer un poco mejor de lo que hemos hecho en las últimas carreras, pero nos lo vamos a guardar para mañana", explicó Mir.

Tras montarlo Takaaki Nakagami en Silverstone, los dos pilotos de Repsol dispusieron este viernes ya del nuevo paquete aerodinámico desarrollado por HRC. Una nueva pieza que no parece ser la solución al problema.

"El tema del aero puede ser positivo, sobre todo porque hay menos caballito y puedes poner más potencia, y es, como se ha visto, un cambio radical. Pero eso hace que en otras áreas en las que teníamos problemas, como el tema del agarre, lo empeoramos, pero lo puedes compensar con otras cosas, que es lo que estamos intentando hacer", explicó sin dar muchas pistas.

El corredor montó en sus dos RC213V el nuevo carenado, a diferencia de Marc Márquez, que lo montó solo en uno de sus prototipos para poder comparar.

"A mi me han dicho (los ingenieros) que tenía que hacerlo así. Sé un poco cómo funciona la otra moto, era una forma de adelantar trabajo y enfocarnos con la nueva aerodinámica, centrarnos y ver hasta dónde podemos llegar, porque con la vieja ya sabemos que no vamos a hacerlo muy bien. Me ha parecido que era bastante coherente lo que me han pedido", aceptó.

Un nuevo carenado que no mereció en este primer envite la aprobación del 36.

"De momento no puedo decir que sea mejor, pero puede tener más potencial", dijo, antes de admitir que han vuelto a "los primeros chasis, los que llevamos en los test, los de Honda", descartados ya los de Kalex.

Al final del día, la conclusión de Mir sigue en la línea de las anteriores carreras.

"Seguimos en el pozo, pero dentro de la situación en la que estamos tenemos que intentar acercarnos mañana al top 10 e ir creando confianza, y si traen algo más en las próximas carreras intentar dar otro pasito. Es a lo que podemos aspirar ahora mismo", se resignó.

La búsqueda de una moto estable como base, en lo que coinciden Mir y Márquez, para crecer a partir de ahí, sigue siendo complicado.

"Estamos lejos de los demás, esa es la realidad, y lejos de tener una moto estable que sirva de base para empezar a construir a partir de ella", zanjó el mallorquín.

