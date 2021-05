Miller: "Nadie me está metiendo presión, me la pongo yo mismo"

El australiano no ha tenido un debut precisamente dulce como piloto del equipo oficial Ducati. Después de ser el más rápido en la pretemporada en Qatar, en las dos carreras allí no pasó de la novena posición y además se vio envuelto en un desafortunado incidente con Joan Mir.

Miller pasó por el quirófano antes del GP de Portugal para ser intervenido del síndrome compartimental. En la carrera de Portimao se fue al suelo cuando perseguía al grupo delantero.

El #43 fue señalado desde Borgo Panigale como su hombre para el campeonato, pero pasadas tres carreras es el único de los cuatro pilotos con la Desmosedici de 2021 que aún no ha subido al podio y marcha 12º en la tabla general a 47 puntos del liderato.

Su temporada contrasta con la de su compañero Pecco Bagnaia, que sin hacer ruido lleva dos podios y es segundo en la clasificación. Todo ello ha llevado a levantar las primeras críticas hacia el de Townsville, aunque dice no sentirse señalado.

"Es fantástico estar en primera fila después de unas semanas difíciles a nivel mental y físico. Es un alivio estar aquí. Solo es la clasificación. Mañana es la carrera, que es lo importante y lo que cuenta. Hay presión, pero nadie me la está poniendo. Me la pongo yo mismo. Estoy trabajando para lograr los objetivos, para llegar donde yo creo que puedo llegar", dijo Miller, que se clasificó tercero para la parrilla de Jerez.

El piloto de Ducati dice haberse centrado este fin de semana más en el ritmo que en el tiempo a una vuelta, por lo que se ve preparado para la carrera.

"En Jerez esta bien empezar en la primera fila porque las primeras vueltas son difíciles. Me siento bien. Hemos trabajo duro todo el fin de semana , en hacer un bien ritmo. No he destacado, he estado cerca. En Qatar no estaba lejos, pero acabé noveno. Mañana es la prueba de fuego", remachó.

Las mejores fotos de la clasificación del GP de España 2021 de MotoGP

